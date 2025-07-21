Сокрытие санитарных потерь и преступные приказы: боевой медик раскрыл правонарушения в бригаде

Начальник медицинского пункта 3 механизированного батальона 60 отдельной механизированной бригады Андрей Зотя сообщил, что комбат и начштаба потребовали от него отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья.

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Боевой медик, который находится в отпуске, подчеркнул, что это – не единственный факт нарушения прав военнослужащих, о чем написал пост в Facebook.

По его словам, в их бригаде такое происходит регулярно.

"Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не вносятся в журнал боевых действий. Начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах приказывают мне не предоставлять медицинское обеспечение военнослужащим нашего батальона", – продолжил он.

Автор публикации подчеркнул, что готов предоставить показания и доказательства правоохранительным органам о вопиющих п правонарушениях руководством бригады, батальона и их профессиональной некомпетентности.

Он добавил, что начальник медицинской службы "занимается исключительно покрытием преступных приказов комбрига и комбатов".

К публикации Зотя добавил голосовое сообщение начштаба и запись телефонного разговора с начальником медслужбы, где один говорит, что "хоть трупы привозят, увольнения не предоставлять", а второй уверяет, что "война все спишет".

Фото: Скриншот

Публикация вызвала широкий резонанс и собрала множество комментариев, в которых пользователи просят автора подать соответствующее заявление и доказательства в правоохранительные органы, а также выражают медику поддержку за его смелость.

Публикация боевого медика собрала сотни перепостов и множество комментериев

Через несколько часов после публикации поста Зоти появилась реакция на Facebook-странице 60 отдельной механизированной Ингулецккой бригады. В ней заявили, что по данному факту начата служебная проверка.

"К выяснению обстоятельств вовлечены представители контролирующих органов и военной службы правопорядка. Командование выражает готовность содействовать объективному расследованию и подчеркивает недопустимость давления на медицинских работников или ограничение прав военнослужащих. В случае подтверждения изложенных фактов виновные будут привлечены к ответственности согласно нормам военного и уголовного законодательства Украины" – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

В Сухопутных войсках ВСУ и в Минобороны Украины данный пост пока никак не прокомментировали.

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