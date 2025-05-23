"Теряем людей, где не должны были бы": российские FPV-дроны достают уже на 25 км в тыл, — морпех

Военнослужащий Александр Молодой рассказал, что вражеские БПЛА добавили рисков логистике. Воин пожаловался, что даже в вопросе защиты приходится полагаться на волонтеров.

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Об этом известно из интервью военного 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Молодого, опубликованного 23 мая в "Еспресо".

Он проинформировал, что российские FPV-дроны уже достают на 20-25 километров в тыл.

"Мы теряем людей и технику. Поставки идут с задержками, стали значительно более рискованными. А россияне делают все это на государственном уровне — промышленные масштабы. У нас — волонтеры, энтузиасты. Но отдельные люди не способны конкурировать с государственной машиной", — подчеркнул он.

По словам морпеха, даже там, где речь идет о защите, все в основном держится на инициативе снизу. Неравнодушные командиры и добровольцы внедряют противодронные сетки, навесы над дорогами и ружья против FPV-дронов, но такого крайне мало.

"Это горизонтальные связи. Оружие, боеприпасы, обучение — это не централизованно. Это покупается за человеческие деньги, благодаря друзьям, волонтерам. Но ведь так не должно быть", — пояснил Молодой.

Он рассказал, что вражеские дроны сейчас охотятся за всем — и за техникой, и за людьми. При этом оккупантам неважно, цель — это военнослужащий или гражданский.

"Их у них настолько много, что могут себе позволить охотиться за отдельным человеком. И мы не успеваем — ни РЭБом, ни другими средствами. Теряем людей там, где не должны были бы", — добавил воин.

Напомним, 22 мая партизаны движения "АТЕШ" сообщили, что взломали телефон работника ЗАО "ЭНИКС" и получили доступ к закрытым данным о редких российских дронах типа "Элерон-3". Представители подполья восстановили цепочку поставки этих БПЛА и узнали их стоимость.

Ночью на 23 мая российские ударные БПЛА типа Shahed атаковали ряд регионов Украины. Только в Кременчуге прогремело 3-4 взрыва. Фокус собрал все, что известно об атаке и ее последствиях.