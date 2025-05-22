Редкие дроны ВС РФ "Элерон-3": партизаны раскрыли конфиденциальные данные врага (документы)

Члены подполья взломали телефон работника компании-производителя БПЛА, получив доступ к закрытой информации. Это позволило раскрыть схему и масштабы поставок редких "птичек" армии врага.

Related video

Об этом 22 мая сообщили в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

Киберспециалисты из подполья взломали телефон работника ЗАО "ЭНИКС". Эта компания производит беспилотники типа "Элерон-3". Партизаны получили доступ к официальным документам врага — актам приема-передачи, выпискам из приказов, служебной переписке и схемам логистики. Это позволило восстановить полную цепочку поставок редких беспилотников — с завода на самую передовую.

Дроны "Элерон-3" поставляют подразделениям группировки "Днепр", в том числе 205-й и 80-й мотострелковым бригадам, 104-й десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригаде морской пехоты, которые воюют на Херсонском и Запорожском направлениях.

Фото выписки из приказа командира в/ч 74814 о получении БПЛА Фото: АТЕШ / Telegram Фото выписки из приказа командира в/ч 20924 о назначении ответственного Фото: АТЕШ / Telegram

"Некоторые из них, впрочем, уже отправились на фронт с приятными сюрпризами", — отметила пресс-служба движения.

Фото выписки из приказа командира в/ч 13140 о назначении ответственного Фото: АТЕШ / Telegram Фото выписки из приказа командира в/ч 20924 о получении БПЛА Фото: АТЕШ / Telegram

Также часть "птичек" направляют для испытаний и учений в Липецкий авиацентр. Полученные партизанами накладные свидетельствуют, что цена одного БПЛА — более 3,2 миллиона рублей (примерно 23 тысячи долларов по актуальному курсу).

"Только по одной партии зафиксирована передача 131 единицы на сумму более 50 миллионов. При этом внутри телефона была обнаружена переписка — жалобы самих военных: дроны "глючат", "сбиваются РЭБ", "много брака". Похоже, значительная часть денег разворовывается российским военным командованием, а на безопасность солдат просто начхали", — сообщили в "АТЕШ".

Фото доверенности в/ч 34148 о получении БПЛА Фото: АТЕШ / Telegram Фото накладной по госконтракту Минобороны РФ с компанией "ЭНИКС" Фото: АТЕШ / Telegram

В подполье заверили, что теперь имеют все: маршруты, адреса складов и даже имена ответственных за производство беспилотников "Элерон-3".

"Ходите и оглядывайтесь — вы военная цель. Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины и помогут эффективнее уничтожать вражеские БПЛА", — добавила пресс-служба.

Фото БПЛА "Элерон-3" Фото: АТЕШ / Telegram

Напомним, 10 февраля Фокус сообщал, что российские оккупанты сбили собственный дрон типа "Элерон-3" и пытались выдать его за украинский. "Трофей" даже повесили на стену, украсив его крылья флагом Украины.

В 2023 году сообщалось, что ВСУ удалось захватить редкий российский БПЛА "Элерон-3". Как отмечал Фокус, такая "птичка" может подниматься на три километра и вести разведку более полутора часов.