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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Рідкісні дрони ЗС РФ "Елерон-3": партизани розкрили конфіденційні дані ворога (документи)

Російський дрон Елерон-3 летить у небі
Фото: АТЕШ / Telegram | Російський дрон "Елерон-3" постачають ЗС РФ, які воюють на півдні України

Члени підпілля зламали телефон працівника компанії-виробника БПЛА, отримавши доступ до закритої інформації. Це дозволило розкрити схему й масштаби постачання рідкісних «пташок» армії ворога.

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Про це 22 травня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

Кіберфахівці з підпілля зламали телефон працівника ЗАТ "ЕНІКС". Ця компанія виробляє безпілотники типу "Елерон-3". Партизани отримали доступ до офіційних документів ворога — актів прийняття-передання, виписок з наказів, службового листування та схем логістики. Це дозволило відновити повний ланцюжок постачання рідкісних безпілотників — з заводу на саму передову.

Дрони "Елерон-3" постачають підрозділам угруповання "Дніпро", в тому числі 205-й та 80-й мотострілецьким бригадам, 104-й десантно-штурмовій дивізії та 810-й бригаді морської піхоти, які воюють на Херсонському й Запорізькому напрямках.

Частині 74814 поставили три російські дрони Елерон-3 Fullscreen
Фото виписки з наказу командира в/ч 74814 про отримання БПЛА
Фото: АТЕШ / Telegram
Частина 20924 призначила відповідального за отримання російського дрона Елерон-3 Fullscreen
Фото виписки з наказу командира в/ч 20924 про призначення відповідального
Фото: АТЕШ / Telegram

"Деякі з них, утім, уже вирушили на фронт із приємними сюрпризами", — зауважила пресслужба руху.

Частина 13140 призначила відповідального за отримання російського дрона Елерон-3 Fullscreen
Фото виписки з наказу командира в/ч 13140 про призначення відповідального
Фото: АТЕШ / Telegram
Частині 20924 поставили 19 російських дронів Елерон-3 Fullscreen
Фото виписки з наказу командира в/ч 20924 про отримання БПЛА
Фото: АТЕШ / Telegram

Також частину "пташок" направляють для випробовувань і навчань у Липецький авіацентр. Отримані партизанами накладні свідчать, що ціна одного БПЛА — понад 3,2 мільйона рублів (приблизно 23 тисячі доларів за актуальним курсом).

"Лише по одній партії зафіксовано передачу 131 одиниці на суму понад 50 мільйонів. При цьому всередині телефону було виявлено листування — скарги самих військових: дрони "глючать", "збиваються РЕБ", "багато браку". Схоже, значна частина грошей розкрадається російським військовим командуванням, а на безпеку солдатів просто начхали", — повідомили в "АТЕШ".

Частині 34148 поставили три російські дрони Елерон-3 Fullscreen
Фото довіреності в/ч 34148 про отримання БПЛА
Фото: АТЕШ / Telegram
Партизани показали накладну за держконтрактом про російський дрон Елерон-3 Fullscreen
Фото накладної за держконтрактом Міноборони РФ з компанією "ЕНІКС"
Фото: АТЕШ / Telegram

У підпіллі запевнили, що тепер мають усе: маршрути, адреси складів та навіть імена відповідальних за виробництво безпілотників "Елерон-3".

"Ходіть і озирайтесь — ви військова мета. Зібрані дані вже передані Силам оборони України та допоможуть ефективніше знищувати ворожі БПЛА", — додала пресслужба.

Партизани показали російський дрон Елерон-3 Fullscreen
Фото БПЛА "Елерон-3"
Фото: АТЕШ / Telegram

Нагадаємо, 10 лютого Фокус повідомляв, що російські окупанти збили власний дрон типу "Елерон-3" і намагались видати його за український. "Трофей" навіть повісили на стіну, прикрасивши його крила прапором України.

У 2023 році повідомлялось, що ЗСУ вдалося захопити рідкісний російський БПЛА "Елерон-3". Як зазначав Фокус, така "пташка" може підійматися на три кілометри та вести розвідку понад півтори години.