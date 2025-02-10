ЗС РФ збили власний БПЛА "Елерон-3" та видали його за український, деталі, — соцмережі (відео)

Безпілотник "Елерон-3" покритий надписами російською мовою, які показують, що пристрій збудували для ЗС РФ, свідчить відео з соцмереж. Росіяни запевняють, що дрон належить ЗСУ і прикрашений символом нацистів.

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Російські військові у штабі полку повісили на стіну "трофейний" дрон, який вважали українським. При цьому на корпусі безпілотника видно надписи російською мовою. Тим часом на крилах намалювали прапор України та символ, схожий на свастику. Про дрон ЗС РФ, який видають за український, розповіли в анонімному Telegram-каналі WarLife.

Допис про безпілотник, який називали дроном ЗСУ, з'явилось у каналі вдень 10 лютого. Оператор з камерою перебуває у приміщенні, яке він називає штабом полку. На стіні на мотузку висить безпілотник. Чути, як його називають "укродроном". У якості доказу показують блакитно-жовтий прапор на крилі, намальований невідомими особами. Також чути, як голос за кадром обурюється іншому символу — чорно-білому хресту, схожому на "Балкенкройц" (знак Вермахту).

Тим часом можна побачити, хто насправді створив безпілотник, збиттям якого вихвалялись на відео. По всьому корпусу — надписи російською: "Не браться", "Завернуть", "Внимание. Двигатель включается втоматически". При цьому двоє осіб, які спілкуються в кадрі, на це не зважають і далі називають безпілотник українським.

Дрон ЗС РФ - російський безпілотник "Елерон-3", який видають за український Фото: Скриншот

Дрони РФ — що відомо про "Елерон-3"

Раніше Фокус писав про російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3". Українські військові публікували фото та відео з цим дроном, який вони перехоплювали та саджали.

Дрон ЗС РФ - "Елерон-3", збитий ЗСУ Фото: Twitter

Один з таких випадків стався, наприклад, восени 2022 року. Про подію написав німецький журналіст Юліан Рьопке з видання Bild. Зі слів журналіста, на відео, опублікованому бійцями ЗСУ, видно безпілотник "Елерон-3СВ", який коштує 143 тис. дол. Пристрій збили з зенітки і внаслідок влучання у нього сильно обгоріла нижня частина та потрощилась електроніка. У травні 2023 з'явився допис українських військових, які показали БПЛА, впольований неподалік від Кремінної Луганської області. Військові пояснили, що таких дронів у РФ мало: у 2016 році було лише два десятки. Оскільки "Елерон-3" майже не постраждав, його планували відремонтувати і застосовувати проти ворога.

Нагадуємо, 10 лютого аналітики Інституту вивчення війни попередили, що РФ готова застосовувати безпілотники проти країн НАТО. Тим часом український військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що мають на увазі росіяни, коли вихваляють "дронами-матками".