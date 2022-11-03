Мінус $146 тисяч: ЗСУ збили рідкісний і дорогий російський дрон "Елерон-3СВ" (відео)

Після падіння апарат виявився досить сильно пошкоджений, але фахівці сподіваються знайти в ньому щось цікаве під час розбирання.

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Українські військові збили дорогий російський дрон-розвідник "Елерон-3СВ". Про це у Twitter повідомив журналіст німецького видання Bild Джуліан Репке.

Другого листопада Telegram-канал Supernova+ опублікував відеозапис, знятий бійцями ЗСУ на полі бою. Вони приземлили розвідувальний дрон у полі та показали його одразу після падіння. Низ апарату, там, де розміщена батарея та інша електроніка, сильно обгоріла після влучення із "зенітки" або іншого озброєння, проте більша частина корпусу та камера під "носом" залишилася ціла.

На відео військові завантажили російський безпілотник на квадроцикл, закріпивши мотузками, і забрали з поля бою. Вони обмовилися, що планують розібрати дрон і вивчити його "начинку".

Джуліан Репке стверджує, що на відео зображено БПЛА "Елерон-3СВ" вартістю близько 150 тис. євро (що еквівалентно $146 тис.). Модель виробляє російське підприємство "ЕНІКС", розташоване в Казані. ЗС РФ використовує його для ведення розвідки, спостереження, аерофотозйомки, виявлення засідок, а також коригування артилерійського вогню на території України.

Безпілотний апарат побудований за схемою "крило, що літає", оснащений електродвигуном і двома спрямованими вниз кілями. Він має гіростабілізований підвіс для корисного навантаження, що дозволяє нести оптичну камеру, тепловізор, станцію радіотехнічної розвідки та генератор перешкод.

Характеристики дрона "Елерон-3СВ"

Довжина: 0,635 м

Розмах крила: 1,47 м

Максимальна злітна вага: 3,5 кг

Максимальна вага корисного навантаження: до 0,5 кг

Швидкість: від 70 до 130 км/год

Тривалість польоту: до 2 год

Висота польоту: до 3 км

Максимальна висота польоту: до 5 км

Дальність зв'язку з оператором: 25 км

Дальність роботи в автономному режимі: 50 км

Діапазон температур: від -40 до +50 градусів.

ЗСУ нечасто вдається збивати такі дрони, однак у жовтні українські військові захопили "Елерон-3" за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper. Завдяки передовій технології їм вдалося приземлити апарат у цілості й безпеці.

У серпні ЗСУ вперше збили російський дрон "Елерон Т28МЕ". Це ще одна модифікація моделі "Елерон-3" з великою стелею висоти й дальності польоту.