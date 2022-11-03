Минус $146 тысяч: ВСУ сбили редкий и дорогостоящий российский дрон Элерон-3СВ (видео)
После падения аппарат оказался довольно сильно поврежден, но специалисты надеются найти в нем что-то интересное при разборке.
Украинские военные сбили дорогостоящий российский дрон-разведчик "Элерон-3СВ". Об этом в Twitter сообщил журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.
Второго ноября Telegram-канал Supernova+ опубликовал видеозапись, снятую бойцами ВСУ на поле боя. Они приземлили разведывательный дрон в поле и показали его сразу после падения. Низ аппарата, там, где размещена батарея и прочая электроника, сильно обгорела после попадания из "зенитки" или другого вооружения, однако большая часть корпуса и камера под "носом" осталась цела.
На видео военные погрузили российский беспилотник на квадроцикл, закрепив веревками, и увезли с поля боя. Он обмолвились, что планируют разобрать дрон и изучить его "начинку".
Джулиан Репке утверждает, что на видео запечатлен БПЛА "Элерон-3СВ" стоимостью около 150 тыс. евро (что эквивалентно $146 тыс.). Модель производит российское предприятие "ЭНИКС", расположенное в Казани. ВС РФ использует его для ведения разведки, наблюдения, аэрофотосъемки, обнаружения засад, а также корректировки артиллерийского огня на территории Украины.
Беспилотный аппарат построен по схеме "летающее крыло", оснащен электродвигателем и двумя направленными вниз килями. Он имеет гиростабилизированный подвес для полезной нагрузки, позволяющий нести оптическую камеру, тепловизор, станцию радиотехнической разведки и генератор помех.
Характеристики дрона "Элерон-3СВ"
- Длина: 0,635 м
- Размах крыла: 1,47 м
- Максимальная взлетная масса: 3,5 кг
- Максимальный вес полезной нагрузки: до 0,5 кг
- Скорость: от 70 до 130 км/ч
- Продолжительность полета: до 2 ч
- Высота полета: до 3 км
- Максимальная высота полета: до 5 км
- Дальность связи с оператором: 25 км
- Дальность работы в автономном режиме: 50 км
- Диапазон температур: от -40 до +50 градусов Цельсия
ВСУ нечасто удается сбивать такие дроны, однако в октябре украинские военные захватили "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper. Благодаря передовой технологии им удалось приземлить аппарат в целости и сохранности.
В августе ВСУ впервые сбили российский дрон "Элерон Т28МЕ". Это еще одна модификация модели "Элерон-3" с большим потолком высоты и дальностью полета.