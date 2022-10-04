ВСУ сбили редкий БПЛА "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper

Военным удалось захватить аппарат практически невредимым и частично "ослепить" российские подразделения.

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Украинские военные сбили российский беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" при помощи антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper. Об этом военный аналитик Арслон Ксудоси написал в Twitter, прикрепив фотографии захваченного беспилотника.

На снимках украинский военный держит в руках практически неповрежденный разведывательный дрон "Элерон-3". Это разведывательный беспилотник ближнего радиуса действия, разработанный российским предприятием "ЭНИКС", с 2012 года он состоит на вооружении армии РФ, использовался в Сирии. Известно, что "Элерон-3" может летать на высоте до 3 км полтора часа без дозаправки с максимальной скоростью 130 км/ч, связь с оператором поддерживается на расстоянии до 25 км, находясь дальше, он способен записывать видео в режиме офлайн.

[ + – ] Военный дрон Элерон Фото: Twitter

Дрон отправляют в небо при помощи пусковой установки Т23П с резиновым жгутом, после выполнения задач он может приземлиться на парашюте. Российские военные управляют "Элероном" через портативную наземную станцию Т23У. БПЛА оснащены видеокамерами с 10-кратным зумом, фотокамерой, тепловизором, модулями для навигации с поддержкой ГЛОНАСС и GPS.

EDM4S Sky Wiper — это литовские антидроновые ружья, которые сами же литовцы закупили и передали Украине в рамках военной помощи. Изначально в Литве собрали 5 млн евро на покупку турецких дронов Bayraktar, однако производитель решил отправить их ВСУ бесплатно, поэтому деньги потратили на другие военные технологии. Зарубежные волонтеры назвали ружья Orkrist, в переводе — "Убийца орков", 110 единиц распределили между 35 подразделениями украинской армии.

EDM4S Sky Wiper выпускает компания NT-Servise, ружье состоит из корпуса, напоминающего футуристичную винтовку, направленных антенн, РЧ-модулей, аккумулятора и прицела. Она создает направленные помехи, которые глушат исходящие и входящие сигналы, в результате чего дрон теряет связь с оператором, становится "слепым" и беспомощным. Если БПЛА не был запрограммирован на обратный маршрут, то приземляется на землю, где военные могут его захватить.

Недавно ВСУ получили украинские пушки ANTIDRON KVSG-6 для борьбы с российскими БПЛА. Разработчики из компании Kvertus обучили военных в Житомирской области, как обращаться с устройствами.