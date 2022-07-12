"Убийца орков": литовцы показали антидроновые ружья и радары, приобретенные для ВСУ

Украинская армия получит десятки радаров для антидроновых ружей, которые позволит сбивать российские беспилотники даже без визуального контакта.

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас показал закупленные антидроновые ружья для украинской армии. Всего было закуплено 110 пушек. Об этом он сообщил в Твиттере.

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После заявления Baykar о том, что они бесплатно передадут ВСУ ударный БПЛА Bayraktar, в Литве решили 5 млн евро направить на другие потребности. Сперва было закуплено 110 антидроновых ружей EDM4S Sky wipers. Их назвали "Orcrist" или "убийца дронов".

Сейчас литовцы докупили еще 80 радаров Wingman — это утвержденные НАТО радары, которые позволяют оператору антидронового оружия обнаруживать и стрелять по российским дронам. Радар можно обнаруживать до 5 км, при этом не обязательно, чтобы оператор видел беспилотник. Это приобретение обошлось в 1 095 000 евро. При этом производитель бесплатно передал 7 радаров. Волонтеры закупили 73.

Напомним, о передаче ружей Украине стало известно 13 июня. Андрюс Тапинас заявил, что ружья будут распределены между 35 украинскими воинскими частями.

Также ВСУ получат пять БПЛА DJI Matrice 300 RTK и разведывательные БПЛА Magylas. Еще полтора миллиона пойдет на бомбы для беспилотников Bayraktar TB2.