"Убивця орків": литовці показали антидронові рушниці та радари, придбані для ЗСУ

Українська армія отримає десятки радарів для антидронових рушниць, які дозволять збивати російські безпілотники навіть без візуального контакту.

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас показав закуплені антидронові рушниці для української армії. Загалом було закуплено 110 гармат. Про це він повідомив у твітері.

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Після заяви Baykar про те, що вони безкоштовно передадуть ЗСУ ударний БПЛА Bayraktar, у Литві вирішили 5 млн євро спрямувати на інші потреби. Спочатку було закуплено 110 антидронових рушниць EDM4S Sky wipers. Їх назвали "Orcrist" або "вбивця дронів".

Наразі литовці докупили ще 80 радарів Wingman — це затверджені НАТО радари, які дозволяють оператору антидронової зброї виявляти та стріляти по російських дронах. Радар можна виявляти до 5 км, причому не обов'язково, щоб оператор бачив безпілотник. Це придбання коштувало 1 095 000 євро. При цьому виробник безкоштовно передав 7 радарів. Волонтери закупили 73.

Нагадаємо, про передавання рушниць Україні стало відомо 13 червня. Андрюс Тапінас заявив, що рушниці будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами.

Також ЗСУ отримають п'ять БПЛА DJI Matrice 300 RTK та розвідувальні БПЛА Magylas. Ще півтора мільйони підуть на бомби для безпілотників Bayraktar TB2.