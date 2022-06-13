"Убивця орків": литовці передадуть Україні рушниці власного виробництва, — журналіст

Україна отримає литовські антидронові рушниці. Ціна зброї, що надається, — 1 500 000 євро.

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У Литві закупили 110 антидронних рушниць для передачі їх Україні. Про це написав у своєму Twitter литовський журналіст Анрюс Тапінас.

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"Ми щойно купили і поставимо найближчим часом 110 потужних литовських антидронних рушниць EDM4S Sky wipers. Ціна — 1 500 000 євро," — пише журналіст.

Рушниці будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами.

Тапінас також додав, що рушниці назвали "Оркрист", що означає "убивця орків".

"Толкіну сподобалося б," — додав журналіст.

Що відомо про рушниці EDM4S Sky wipers

EDM4S являє собою комплекс, розроблений литовською компанією NT-Servise, для протидії безпілотним літальним апаратам. Комплекс EDM4S включає в себе корпус рушниці, спрямовані антени, РЧ модулі, акумулятор та голографічний або оптичний приціл. Система повністю переносна і не потребує особливих навичок використання.

Раніше стало відомо, що Литва надасть Україні військову допомогу. Міністр оборони Литви повідомив, що країна передасть 20 БТР М113, 10 військових вантажівок а також 10 позашляховиків.

Також Фокус писав про результати онлайн-засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зустріч пройшла успішно і що загалом 20 країн оголосили Україні пакети військової допомоги у галузі безпеки. Ці пакети, зокрема, включають бронетехніку.