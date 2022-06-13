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Военный Фокус Российско-украинская война

"Убийца орков": литовцы передадут Украине ружья собственного производства, — журналист

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литовское ружье, литовское антидроновое ружье, EDM4S Sky wipers
Фото: Twitter / Andrius Tapinas | Литовское антидроновое ружье EDM4S Sky wipers.

Украина получит литовские антидроновые ружья. Цена предоставляемого оружия — 1 500 000 евро.

В Литве закупили 110 антидронных ружей для передачи их Украине. Об этом написал в своем Twitter литовский журналист Анрюс Тапинас.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных литовских антидронных ружей EDM4S Sky wipers. Цена — 1 500 000 евро", — пишет журналист.

Ружья будут распределены между 35 украинскими воинскими частями.

Тапинас также добавил, что ружья назвали "Оркрист", что означает "убийца орков".

"Толкину понравилось бы", — добавил журналист.

Что известно о ружьях EDM4S Sky wipers

EDM4S представляет собой комплекс, разработанный литовской компанией NT-Servise, для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Комплекс EDM4S включает в себя корпус винтовки, направленные антенны, РЧ модули, аккумулятор и голографический или оптический прицел. Система полностью переносима и не требует особых навыков использования.

Ранее стало известно, что Литва предоставит Украине военную помощь. Министр обороны Литвы сообщил, что страна передаст 20 БТР М113, 10 военных грузовиков, а также 10 внедорожников.

Также Фокус писал о результатах онлайн-заседания в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что встреча прошла успешно и в общей сложности 20 стран объявили Украине пакеты военной помощи в области безопасности. Кроме того, эти пакеты включают бронетехнику.