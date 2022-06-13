"Убийца орков": литовцы передадут Украине ружья собственного производства, — журналист

Украина получит литовские антидроновые ружья. Цена предоставляемого оружия — 1 500 000 евро.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Литве закупили 110 антидронных ружей для передачи их Украине. Об этом написал в своем Twitter литовский журналист Анрюс Тапинас.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных литовских антидронных ружей EDM4S Sky wipers. Цена — 1 500 000 евро", — пишет журналист.

Ружья будут распределены между 35 украинскими воинскими частями.

Тапинас также добавил, что ружья назвали "Оркрист", что означает "убийца орков".

"Толкину понравилось бы", — добавил журналист.

Что известно о ружьях EDM4S Sky wipers

EDM4S представляет собой комплекс, разработанный литовской компанией NT-Servise, для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Комплекс EDM4S включает в себя корпус винтовки, направленные антенны, РЧ модули, аккумулятор и голографический или оптический прицел. Система полностью переносима и не требует особых навыков использования.

Ранее стало известно, что Литва предоставит Украине военную помощь. Министр обороны Литвы сообщил, что страна передаст 20 БТР М113, 10 военных грузовиков, а также 10 внедорожников.

Также Фокус писал о результатах онлайн-заседания в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что встреча прошла успешно и в общей сложности 20 стран объявили Украине пакеты военной помощи в области безопасности. Кроме того, эти пакеты включают бронетехнику.