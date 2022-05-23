"Рамштайн" пройшов успішно: ЗСУ отримають танки, вертольоти та ракетні системи

За словами Міністра оборони України, онлайн-засідання пройшло успішно. На наступній зустрічі він сподівається відрапортувати результати роботи новою зброєю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні, 23 травня, в онлайн-форматі відбулося засідання у форматі "Рамштайн" міністрів оборони України та 47 країн світу. Олексій Резніков повідомляє, що зустріч пройшла успішно.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Глава оборонного відомства України подякував американському колегі Ллойду Остіну за лідерство у форматі "Рамштайн".

"На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які обговорювали сьогодні партнери, вони мають змінити правила гри на полі бою!", — зазначив Резніков.

На зустрічі Остін зазначив, що після підсумків першого засідання в Україну надійшли гаубиці М777 лише за 4 тижні. Великобританія передала ракети та системи ППО малої дальності. Багато країн проводять тренувальні місії для бійців ЗСУ, що змінює ситуацію на полі битви у реальному часі.

У другій зустрічі вперше були присутні міністри оборони Австрії, Боснії та Герцеговини, Колумбії, Ірландії та Косово.

Яку зброю отримає українська армія?

Остін подякував Чехії за передачу Україні ударних вертольотів, танків та ракетних систем. Також Італія, Греція, Норвегія та Польща передали українській армії артилерійські системи та боєприпаси.

У передачі озброєнь глава Пентагону наголосив на Сполученому королівстві, яке допомагає координувати військову допомогу, а також постачати власну.

Загалом 20 країн оголосили нові пакети допомоги у галузі безпеки для України, включаючи бронетехніку.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначав, що очікує від зустрічі рішення про передачу РСЗВ MLRS Україні. Також Данія погодилася передати Україні протикорабельні ракети Harpoon для захисту берегової лінії.

Раніше Чехія передала Україні танки Т-72. Натомість вони отримають німецькі "Леопарди".