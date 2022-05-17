Чехія готова передати Україні танки Т-72: натомість прийдуть німецькі "Леопарди"

Раніше чехи домовилися з німцями про роботу за такою схемою: Чехія постачає зброю Україні, а Німеччина заповнює передане своїм озброєнням.

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Чехія готова передати Україні танки Т-72, якщо Німеччина передасть свої Leopard 2. Сторони досягли угоди буквально за 5 днів. Про це повідомляє чеське Ekonomicky denik.

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12 травня голова міноборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що її країна готова передати українській армії радянську техніку, якщо натомість отримуватиме німецьку. Уряди Німеччини та Чехії готуються укласти контракт на постачання 20 танків Leopard 2A4 (передадуть безплатно) та 40 танків Leopard 2A7. Їх поставлять для заміни Т-72. Терміни постачання на цей час залишаються невідомими.

У виданні припускають, що після отримання "Леопардів" Чехія зможе передати щонайменше 20 танків Т-72 Україні — це дві танкові роти. У строю чеської армії зараз перебуває 30 танків Т-72М4CZ, ще 89 перебуває на зберіганні.

[ + – ] Чеські танки

T-72M4CZ — це чеська модифікація танка Т-72А. На танк встановили італійську систему управління вогнем TURMS-T, що дозволяє стріляти на ходу 2000 м та 4000 м дальність виявлення вночі. Також бронетехніка одержала супутникову систему навігації GPS. Низку агрегатів виготовляють чеські компанії.

Нагадаємо, російська церква освятила танки Т-90М "Прорив" для їхнього відправлення на фронт.

Раніше в ЄС анонсували додаткові 500 млн євро на важку зброю Україні.