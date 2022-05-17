Чехия готова передать Украине танки Т-72: взамен придут немецкие "Леопарды"

Ранее чехи договорились с немцами о работе по следующей схеме: Чехия поставляет оружие Украине, а Германия восполняет переданное своим вооружением.

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Чехия готова передать Украине танки Т-72, если Германия передаст взамен свои Leopard 2. Стороны достигли соглашения буквально за 5 дней. Об этом сообщает чешское Ekonomicky denik.

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12 мая глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна готова передать украинской армии советскую технику, если взамен будет получать немецкую. Правительства Германии и Чехии готовятся заключить контракт на поставку 20 танков Leopard 2A4 (будут переданы бесплатно) и 40 танков Leopard 2A7. Они будут поставлены для замены Т-72. Сроки поставки на данный момент остаются неизвестными.

В издании предполагают, что после получения Леопардов, Чехия сможет передать минимум 20 танков Т-72 Украине — это две танковые роты. В строю чешской армии на данный момент находится 30 танков Т-72М4CZ, еще 89 находится на хранении.

[ + – ] Чешские танки

T-72M4CZ — это чешская модификация танка Т-72А. На танк установили итальянскую систему управления огнем TURMS-T, позволяющая стрелять на ходу 2000 м и с дальностью обнаружения ночью до 4000 м. Также бронетехника получила спутниковую систему навигации GPS. Ряд агрегатов изготавливается чешскими компаниями.

Напомним, российская церковь освятила танки Т-90М "Прорыв" для их отправки на фронт.

Ранее в ЕС анонсировали дополнительные 500 млн евро на тяжелое оружие Украине.