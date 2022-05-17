Освятили и отправили на фронт. Армии РФ передали партию новейших танков Т-90М (видео)

Из опубликованного "Уралвагонзаводом" ролика становится понятно, что подсанкционное предприятие отправило в войска около десятка машин.

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Расположенный в Нижнем Тагиле "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил российской армии партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщила пресс-служба предприятия.

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Во время митинга, проведенного на территории завода, официальные лица заявили о том, что отправка танков является доказательством работы завода и пообещали и дальше выпускать военную технику "в поддержку России, военных и президента".

Также партию танков освятил православный священник. "Существует такая традиция освящать в том числе и оружие, чтобы помощь и благословение, защита Божья присутствовала на этом оружии", — сказал он.

Вместе с танками Т-90М "Прорыв" российским военным отправили рисунки и письма детей работников предприятия и иконы Дмитрия Донского, который считается покровителем воинов.

После полномасштабного российского вторжения в Украину различные страны стали включать "Уралвагонзавод" в санкционные списки. В марте даже нейтральная Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против 200 физических лиц и еще девяти российских структур, в том числе против этого предприятия.

Вскоре сотрудники "Уралвагонзавода" стали жаловаться на то, что теперь часть персонала получает 2/3 оплаты труда и практически не занимается своей основной деятельностью.

Выступая 12 мая перед Сенатом США министр торговли Джина Раймондо заявила о том, что антироссийские санкции сильно ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. По ее словам, в условиях запрета на продажу западных технологий российские инженеры вынуждены использовать в военной технике чипы, предназначенные для бытовой техники.

Раймондо сообщила также, что располагает данными о том, что "Уралвагонзавод" и "Челябинский тракторный завод" остановили производство из-за нехватки необходимых комплектующих. Это связано с тем, что российский ВПК в значительной степени зависит от поставок западной электроники.

Изготовление танка занимает много времени, вероятнее всего, производство отправленной сейчас партии Т-90М началось задолго до введения санкций.

Недавно украинские журналисты опубликовали кадры уничтожения такого танка в районе Старого Салтова, который недавно вернулся под контроль ВСУ.