Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников, — WP

Россия вынуждена использовать компьютерные чипы из холодильников и посудомоечных машин в военной технике, поскольку из-за введенных санкций импорт американских технологий сократился на 70%.

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В условиях запрета на продажу западных технологий российские инженеры вынуждены использовать в военной технике компьютерные чипы, предназначенные для бытовой техники. Об этом 12 мая перед Сенатом США заявила министр торговли Джина Раймондо, сообщает The Washington Post.

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Издание пишет, что информация о полупроводниках в российской военной технике поступила от украинских официальных лиц. Они сообщили, что когда вскрывали захваченные российские танки, то находили в них детали от холодильников и другого промышленного оборудования.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые они вытащили из посудомоечных машин и холодильников", — сказала Раймондо, отметив при этом, что недавно она встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Министр отметила, что ее департамент курирует экспортный контроль, который является важной частью пакета санкций. По ее словам, в результате ограничений с конца февраля экспорт американских технологий в Россию сократился почти на 70 процентов.

"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологий — технологий, которые подорвут ее способность продолжать военные операции", — подчеркнула Раймондо.

В своем выступлении в Сенате она также указала на недавние сообщения о том, что два российских производителя танков были вынуждены остановить производство из-за нехватки комплектующих. Также есть данные о том, что "Уралвагонзавод" и "Челябинский тракторный завод" остановили производство из-за нехватки необходимых компонентов.

Дефицит полупроводников связан с тем, что российское военное производство в большой степени зависит от западной электроники. По данным исследователей из Conflict Armament Research, российские военные беспилотники, сбитые над Украиной в последнее время, были оснащены электроникой и компонентами западного производства.

В скором времени ситуация с дефицитом чипов для военного производства не улучшиться, поскольку администрация президента США заявила , что ограничения перекроют более половины российского импорта высоких технологий и подорвет способность страны диверсифицировать свою экономику и поддерживать свои вооруженные силы.

Напомним, что 4 мая Великобритания ввела в отношении российского дизайн-центра "Байкал Электроникс" санкции, которые должны остановить выпуск процессоров Baikal. Теперь производителям придется полностью переводить процессоры "Байкал" на другие технологии.