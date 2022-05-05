Россия лишена возможности выпускать чипы — Великобритания постаралась

Производителям придется либо нарушать патентные права, либо полностью переводить процессоры "Байкал" на другие технологии.

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4 мая Великобритания ввела в отношении российского дизайн-центра "Байкал Электроникс" санкции, которые должны остановить выпуск процессоров Baikal. Эксперты рассказали изданию "КоммерсантЪ" о последствиях таких ограничений.

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"Байкал Электроникс" разрабатывает процессоры Baikal, используя архитектуру британской компании ARM, на данной архитектуре, к примеру, построена продукция Apple, Samsung, Qualcomm, Nvidia и многих других брендов. Новые меры, принятые властями Великобритании, запрещают разработчикам оказывать технологические услуги предприятиям из РФ, в том числе выдавать лицензии на проектирование и производство чипов.

"Новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится", — объяснил руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин.

Один из представителей отрасли сообщил, что "Байкал Электроникс" успел получить производственные лицензии на все существующие процессоры вплоть до модели Baikal S (16 мм), однако находящиеся в разработке Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 имеют только проектировочные лицензии. Без производственных лицензий ARM компания не сможет заказывать производство чипов у зарубежных производителей, включая крупнейшие фабрики TSMC, UMC или Global Foundries.

Как утверждает представитель отрасли, российскому предприятию придется или уговорить какой-то завод нарушить патентное право ARM, или же перестраивать свои процессоры под открытые архитектуры, такие как RISK V, MIPS, VLIW. Для последнего придется переделывать весь чипсет, потратив около 3-х лет и 1 млрд рублей.

"Фактически процессоры "Байкал" негде производить (тот же TSMC уже ввел ранее санкции), но теперь еще их невозможно легально разрабатывать. В теории, если украсть через третьи компании дизайн процессоров, то их все равно нельзя будет где-либо в мире произвести, во всяком случае в обозримом будущем 2-3 лет", — написал телеком-эксперт Роман Химич в своем Телеграм-канале.

Ранее писали, что санкции мешают разработке российских процессоров. Крупнейший производитель чипов TSMC (Тайвань) прекратил выпуск продукции предприятий МЦСТ, "Байкал Электроникс", "Ядро", НТЦ "Модуль", МТЦ "Элвис" в связи с распоряжением, которое Минторг США отдал вскоре после вторжения России в Украину.

Сейчас россияне ощущают сильный дефицит процессоров и дисков, а также других комплектующих для компьютеров. Из-за ограничения поставок на рынке скоро могут закончиться популярные детали, что помешает пользователям чинить и модернизировать компьютеры.