Санкции "задушили" разработку процессоров: какие альтернативы остались у России

Велика вероятность того, что все иностранные предприятия откажутся сотрудничать с россиянами, не желая ссориться с США.

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Санкции США сильно ударили по разработке процессоров в России и поставили под угрозу коллапса всю отрасль микроэлектроники страны. Об этом основатель информационного сообщества House of NHTi Василий "RiddleRider" написал в колонке на сайте "Хабр".

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В связи с санкциями, введенными Минторгом США после вторжения РФ в Украину, крупнейший тайваньский производитель чипов TSMC прекратил производство российской продукции на своих фабриках. Под ограничения попали дизайн-центры МЦСТ, "Байкал Электроникс", "Ядро", НТЦ "Модуль", МТЦ "Элвис".

По словам эксперта, санкции буквально "задушили" существующие и планируемые разработки практически всех моделей "Байкалов", "Эльбрусов" и других российских процессоров. К примеру, "Байкал Электроникс" оплатила TSMC производство примерно 200 тысяч процессоров, ждет отправки 150 тысяч систем на кристалле и запросила производство еще 50 тысяч.

Микроэлектроника РФ оказалась в критической ситуации, ведь велика вероятность, что с российскими разработчиками больше не будет работать ни одно иностранное предприятие, даже из Китая. При этом россияне сами не могут создать ни один процессор малой топологии из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Крупнейшими заказчиками процессоров "Байкал" и "Эльбрус" являются российские государственные структуры. По словам специалиста, если Вашингтон захочет лишить органы власти РФ процессоров, то заставят китайскую фабрику SMIC прекратить сотрудничество с "Байкал Электроникс" и МЦСТ. Дело в том, что предприятия из Китая сильно зависят от американских технологий, да и экспортируют в США намного больше микросхем, чем в РФ.

Автор напомнил, что технологически Россия отстает от Запада еще со времен СССР. Советские власти пытались копировать иностранные машины, но финансирования не хватило, чтобы угнаться за США, а после развала Союза страна отказалась от имеющихся наработок, поэтому долгое время электронная отрасль существовала только благодаря заказам оборонной промышленности.

"В перспективе развития российского микроэлектронного производства, нужно держаться от процессоров как можно дальше", — заявил автор.

По его словам, российские предприятия могут работать в других направлениях, например, делать силовую электронику, которая требует намного меньше стартовых инвестиций. Вместо кремниевых чипов можно делать установки для электромобилей на основе карбида кремния, нитрида галлия или других новых материалов. Индрустрия электротранспорта сейчас стремительно развивается, поэтому РФ способна найти в ней свободную нишу. Из нитрида галлия также можно делать радиочастотные силовые схемы для базовых станций 5G.

Перспективы микроэлектроники в России были под большим вопросом еще до введения санкций, о чем свидетельствуют показатели Научно-производственного центра "Электронные вычислительно-информационные системы" ("Элвис"). Он разрабатывает российские процессоры "Скиф" на архитектуре ARM с топологией 28 нм.

По данным издания CNews, выручка разработчика упала на 55%: по итогам 2021 года составила 1,1 млрд рублей, тогда как в 2020-м была 2,4 млрд рублей. Прибыль компании составила 2,5 млн рублей против 237,1 млн годом ранее, то есть почти в сто раз меньше.

Ранее писали, что власти РФ пытаются спасти электронную отрасль национальным проектом, предусматривающим импортозамещение. Эксперты рассказали, почему запланированные меры не сработают в условиях санкций.

Сообщали также, почему РФ не сможет жить без западной электроники. Китай не сможет помочь российским партнерам, ведь сам лишился доступа к передовому оборудованию из-за санкций со стороны США.