Осталось 2-3 месяца: эксперт рассказал, почему РФ не сможет жить без западной электроники

Россияне смогут найти часть деталей в Китае, но самое высокотехнологичное оборудование туда не поставляют из-за санкций.

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Политика импортозамещения не поможет России спасти отрасль микроэлектроники в условиях жестких экономических санкций. Об этом генеральный директор российской фабрики "Маппер" Денис Шамирян рассказал в интервью изданию The Bell.

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Из-за вторжения в Украину Россия столкнулась с санкциями, которые лишили ее доступа к иностранным полупроводниковым микросхемам, а также оборудования для их производства. Без чипов россияне не смогут чинить компьютеры, телекоммуникационные системы и другую "умную" технику в случае поломки.

В России есть свои заводы, однако сегодня ни одна страна мира, даже США, не может наладить полностью замкнутий цикл производства электроники. В Китае пытаются создавать собственные чипы, однако самые высокотехнологичные процессы все еще не освоили.

"Полупроводниковое производство — это не фабрика по производству гвоздей", — подчеркнул Дмитрий Шамирян.

Он объяснил, что для создания микросхем требуется сложное оборудование, за содание которого отвечают тысячи специалистов. Предприятия в России работают благодаря западным технологиям, включая запчасти и расходные материалы, а без поставок с Запада фактически не могут существовать.

Ключевым элементом для производства микросхем являются машины для литографии. Сейчас такое оборудование делают в Нидерландах и Японии. При этом голландская фирма ASML является крупнейшим производителем мира, а японские искусственно поддерживают для создания конкуренции.

"Для понимания, соотношения долей на рынке: когда я работал на немецком заводе, где делались чипы для iPhone 5, мы использовали около 80% машин ASML, остальные 20% — японские. С ними постоянно были проблемы: то грязь, то не та спецификация, то брак. Но других производителей нигде в мире в принципе нет. А без литографии никакие процессоры не сделать", — отметил Денис Шамирян.

По его мнению, через 20-30 лет Россия, в теории, может разработать свое оборудование для фотолитографии. Однако вся современная техника представляет из себя конструктор, на 90% состоящий из стандартных частей, и лишь 10% — специфические наработки конкретной компании. Для импортозамещения России потребуется производить и эти детали. Получается замкнутый круг, ведь станки для производства частей содержат микроэлектронику, для создания которых требуются фотолитографы.

"Проблема в том, что в России очень любят делать разные "аналоговнеты". Но это не работает: если вы что-то делаете, чему нет в мире аналогов, значит это никому не нужно. Потому что если вдруг вы сделаете что-то востребованное, максимум, что вы сможете, — это быть на рынке самым успешным, но никогда не единственным", — прокомментировал директор завода.

В России сложилась экстраординарная ситуация, ведь подобной блокады поставок в истории страны еще не было, и строить прогнозы на будущее сложно. Денис Шамирян предполагает, что какую-то микроэлектронику и расходники российские производители смогут получить из Китая, но там производят далеко не все необходимое. К тому же, китайцы также находятся под санкциями — они не такие жесткие, но не позволяют стране закупать передовое оборудование, включая машины ASML.

Денис Шамирян рассказал о проблемах российской индустрии микроэлектроники на примере своего завода "Маппер". Предприятие решило заказать в России фотошаблоны — специальные пластины или пленки с рисунком схемы, необходимые для литья микросхем. Обратились на завод в Зеленограде, но там использовали импортные стекла и резисты. Фоторезисты в РФ тоже купить не получилось, ведь производитель использовал зарубежное сырье. Похожая история вышла с кремниемыми пластинами, которые нарезают из импортных слитков на импортном же оборудовании.

"Есть запас на 2-3 месяца, что дальше — непонятно", — поделился руководитель завода.

Ранее Денис Шамирян рассказал, что Россия сможет самостоятельно производить чипы только на уровне 1980-х годов. По его словам, для успешного производства электроники необходимы не только оборудование и материалы, но и широкий рынок сбыта.