Залишилось 2-3 місяці: експерт розповів, чому РФ не зможе жити без західної електроніки

Росіяни зможуть знайти частину деталей у Китаї, але найвище технологічне обладнання туди не поставляють через санкції.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Політика імпортозаміщення не допоможе Росії врятувати галузь мікроелектроніки в умовах жорстких економічних санкцій. Про це генеральний директор російської фабрики "Маппер" Денис Шамірян розповів в інтерв'ю виданню The Bell.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Через вторгнення в Україну Росія зіткнулася із санкціями, які позбавили її доступу до іноземних напівпровідникових мікросхем, а також обладнання для їхнього виробництва. Без чіпів росіяни не зможуть ремонтувати комп'ютери, телекомунікаційні системи й іншу "розумну" техніку в разі поломки.

У Росії є свої заводи, проте сьогодні жодна країна світу навіть США не може налагодити повністю замкнутий цикл виробництва електроніки. У Китаї намагаються створювати власні чіпи, проте найвищі технологічні процеси все ще не освоїли.

"Напівпровідникове виробництво — це не фабрика з виробництва цвяхів", — наголосив Дмитро Шамірян.

Він пояснив, що для створення мікросхем потрібне складне обладнання, за створення якого відповідають тисячі фахівців. Підприємства в Росії працюють завдяки західним технологіям, враховуючи запчастини та витратні матеріали, а без поставок із Заходу фактично не можуть існувати.

Ключовим елементом для мікросхем є машини для літографії. Наразі таке обладнання роблять у Нідерландах і Японії. При цьому голландська фірма ASML є найбільшим виробником світу, а японські штучно підтримують створення конкуренції.

"Для розуміння, співвідношення часток на ринку: коли я працював на німецькому заводі, де робилися чіпи для iPhone 5, ми використали приблизно 80% машин ASML, решта 20% — японські. З ними постійно були проблеми: то бруд, то не та специфікація, то брак. Але інших виробників ніде у світі в принципі немає. А без літографії ніякі процесори не зробити", — зазначив Денис Шамірян.

На його думку, через 20-30 років Росія теоретично може розробити своє обладнання для фотолітографії. Проте вся сучасна техніка являє собою конструктор, що на 90% складається зі стандартних частин, і лише 10% — специфічні напрацювання конкретної компанії. Для імпортозаміщення Росії потрібно виробляти ці деталі. Виходить замкнене коло, адже верстати для виробництва елементів містять мікроелектроніку, для створення яких потрібні фотолітографи.

Але це не працює: якщо ви щось робите, чому немає у світі аналогів, значить це нікому не потрібно. Тому що якщо раптом ви зробите щось затребуване, максимум, що ви зможете, — це бути на ринку найуспішнішим, але ніколи не єдиним", — прокоментував директор заводу.

У Росії склалася екстраординарна ситуація, адже подібної блокади постачання в історії країни ще не було, і будувати прогнози на майбутнє складно. Денис Шамірян припускає, що якусь мікроелектроніку та витратні матеріали російські виробники зможуть отримати з Китаю, але там виробляють далеко не все потрібне. До того ж, китайці також під санкціями — вони не такі жорсткі, але не дозволяють країні закуповувати передове обладнання, враховуючи машини ASML.

Денис Шамірян розповів про проблеми російської індустрії мікроелектроніки на прикладі свого заводу "Маппер". Підприємство вирішило замовити в Росії фотошаблони — спеціальні пластини або плівки з малюнком схеми, які необхідні для лиття мікросхем. Звернулися на завод у Зеленограді, але там використовували імпортні шибки та резисти. Фоторезисти в РФ теж купити не вдалося, адже виробник використав зарубіжну сировину. Схожа історія вийшла з кремнієвими пластинами, які нарізають з імпортних злитків на імпортному обладнанні.

"Є запас на 2-3 місяці, що далі — незрозуміло", — поділився керівник заводу.

Раніше Денис Шамірян розповів, що Росія зможе самостійно виробляти чіпи лише на рівні 1980-х років. За його словами, для успішного виробництва електроніки потрібні не лише обладнання та матеріали, а й широкий ринок збуту.