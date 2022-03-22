РФ зможе самостійно робити чипи, але вони будуть рівня 80-х років, — експерт

Жодна країна не може самотужки налагодити виробництво мікрочипів, яке потребує не лише обладнання та сировини, а й широкого ринку збуту.

Під тиском міжнародних санкцій Росія зможе налагодити локальне виробництво мікросхем, проте на дуже низькому рівні. Про це на порталі "Хабр" написав Денис Шамірян, генеральний директор фабрики з виробництва мікроелектромеханічних систем "МАППЕР".

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На його думку, жодна країна у світі не здатна повністю самостійно виробляти мікроелектроніку за технологічним процесом менше 90 нм. Для цього потрібна наявність чотирьох факторів, які Росія сама забезпечити не зможе:

виробничого обладнання;

компетентного персоналу;

сировини, матеріалів і розхідників;

ринку збуту.

Денис Шамірян підкреслив, що побудувати завод цз виробництва мікроелектроніки дуже складно, адже для його роботи потрібна велика "екосистема", що складається з великої кількості споживачів, обладнання, ресурсів і співробітників. Вона дуже тендітна та руйнується при дефіциті хоча б одного компонента.

"Створити таку екосистему, повністю ізольовану від зовнішнього світу, на мою думку, неможливо, — зазначив фахівець. — Налагодити щось на кшталт мікронної технології (контактна літографія, рідинне травлення, ручні операції) на коліні ще якось можна, але це буде рівень 8086/80286 або ZX Spectrum".

Для довідки, Intel 80286 — 16-бітний x86-сумісний мікропроцесор другого покоління, випущений компанією Intel на початку 1982 року, є модернізованим варіантом процесора Intel 8086 з продуктивністю в 3-6 разів вище. Процесор застосовувався в основному IBM PC-сумісних персональних комп'ютерах. Модель 80286 переважно ставили на персональні комп'ютери, сумісні із системою IBM PC.

[ + – ] Інструкція зі створення комп'ютера на основі Intel 80286

Гендиректор зазначив, що підприємства "зжирають величезну кількість грошей", які йдуть на їхнє обслуговування, незалежно від випуску продукції. Щоб отримати дешеві чипи, потрібно виготовляти їх десятками мільйонів штук, і цю кількість необхідно кудись збувати. Російський ринок мікроелектроніки не дуже великий, тому заводи зазнають збитків — у результаті доведеться підвищувати ціни на продукцію, або закривати фінансові діри субсидіями з державного бюджету, або налагоджувати продажі за кордоном.

Із іншого боку, один завод неспроможний створювати всі види мікроелектроніки, оскільки неможливо в межах одного заводу розмістити все потрібне обладнання. Наприклад, виробництво оперативної пам'яті – окрема галузь із заводами, техпроцесами та виробниками. Локалізоване виробництво вимагатиме створення кількох підприємств і дорогого обладнання, яке неможливо зібрати з нуля самостійно.

"Давайте приблизно прикинемо, скільки це коштує. Для прикладу, Intel будує новий завод у Німеччині за 17 млрд доларів. Потрібно кілька заводів, припустимо, це буде $50-60 млрд. Для порівняння, це витрати на оборону в Росії в 2020 р. Уся екосистема, я думаю, коштуватиме як мінімум на порядок більше, тобто $500-600 млрд. Це вже третина ВВП Росії. Адже така екосистема може обійтися і дорожче, ніж на порядок", — наголосив Денис Шамірян.

Він додав, що зараз у Росії є чотири перспективні підприємства: "Мікрон", "Ангстрем-Т", "Крокус наноелектроніка" та центр у Зеленограді Московської області. Експерт назвав "Мікрон" найживішим виробництвом, що володіє технологією 180 нм, 90 нм, 65 нм. Випускає "Мікрон" в основному чипи для банківських карток, паспортів і проїзних квитків. За словами експерта, тут можна в теорії виробляти процесори рівня середини 2000-х років, такі як Intel Celeron і AMD Athlon 64, але не більше. Щоб створювати щось потужніше, компанії необхідно перейти з 200 мм на 300 мм пластини, а відповідне обладнання обійдеться в рази дорожче.

"На "Мікроні" теоретично можна виробляти щось рівня Intel Celeron/AMD Athlon 64 (техпроцес 90 нм, середина 2000-х). Щоб рухатися далі, потрібен завод на 300 мм, а його в повністю функціональному стані немає", — розмірковує спеціаліст.

"За залізною завісою" можна робити тільки щось на зразок 80286 процесорів за величезні гроші, не більше. Я думаю, глобалізація тому й відбувається, що поодинці вище за певну технологічну межу просунутися неможливо – жодна країна не потягне, тільки всім світом. Чи будемо ми частиною цього світу – це окреме питання", — підсумував Шамірян.

Раніше писали, що Росія планує виробляти власні мікрочипи у 2025 році. У Зеленоградському нанотехнологічному центрі почали розробляти обладнання для друку напів провідників.