РФ сможет самостоятельно производить чипы, но они будут уровня 80-х годов, - эксперт

Ни одна страна не может в одиночку наладить производство микрочипов, которое требует не только оборудования и сырья, но и широкого рынка сбыта.

Находясь под давлением международных санкций, Россия сможет наладить локальное производство микросхем, однако на очень низком уровне. Об этом на портале "Хабр" написал Денис Шамирян, генеральный директор фабрики по производству микроэлектромеханических систем "МАППЕР".

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По его мнению, ни одна страна в мире не способна полностью самостоятельно производить микроэлектронику по технологическому процессу меньше 90 нм. Для этого необходимо наличие четырех факторов, которые Россия сама обеспечить не сможет:

производственного оборудования;

компетентного персонала;

сырья, материалов и расходников;

рынка сбыта.

Денис Шамирян подчеркнул, что построить завод по производству микроэлектроники очень сложно, ведь для его работы требуется большая "экосистема", состоящая из большого количества потребителей, оборудования, ресурсов и сотрудников. Она очень хрупкая и рушится при дефиците хотя бы одного компонента.

"Создать такую экосистему, полностью изолированную от внешнего мира, на мой взгляд, невозможно", — отметил специалист. — "Наладить что-то вроде микронной технологии (контактная литография, жидкостное травление, ручные операции) на коленке еще как-то можно, но это будет уровень 8086/80286 или ZX Spectrum".

Для справки, Intel 80286 — 16-битный x86-совместимый микропроцессор второго поколения выпущенный компанией Intel в начале 1982 года, является модернизированным вариантом процессора Intel 8086 с производительностью в 3—6 раз выше. Процессор применялся в основном в IBM PC-совместимых персональных компьютерах. Модель 80286 в основном ставили на персональные компьютеры, совместимые с системой IBM PC.

[ + – ] Инструкция по созданию компьютера на основе Intel 80286

Гендиректор отметил, что предприятия "сжирают огромное количество денег", которые идут на их обслуживание, независимо от выпуска продукции. Чтобы получить дешевые чипы, нужно производить их десятками миллионов штук, и это количество необходимо куда-то сбывать. Российский рынок микроэлектроники не очень большой, поэтому заводы понесут убытки — в результате придется либо повышать цены на продукцию, либо закрывать финансовые дыры субсидиями из государственного бюджета, либо налаживать продажи за рубежом.

Кроме того, один завод не может создавать все виды микроэлектроники, т.к. невозможно в рамках одного завода разместить все необходимое оборудование. К примеру, производство оперативной памяти – отдельная отрасль с собственными заводами, техпроцессами и производителями. Локализованное производство потребует создания нескольких предприятий и дорогостоящего оборудования, которое невозможно собрать с нуля самостоятельно.

"Давайте примерно прикинем, сколько это стоит. Для примера, Intel строит новый завод в Германии за 17 млрд долларов. Нужно несколько заводов, допустим это будет $50-60 млрд. Для сравнения, это расходы на оборону в России в 2020 г. Вся экосистема, я думаю, будет стоить как минимум на порядок больше, то есть $500-600 млрд. Это уже треть ВВП России. А ведь такая экосистема может обойтись и дороже, чем на порядок", — подчеркнул Денис Шамирян.

Он добавил, что сейчас в России есть четыре перспективных предприятия: "Микрон", "Ангстрем-Т", "Крокус наноэлектроника" и центр в Зеленограде Московской области. Эксперт назвал "Микрон" самым "живым" производством, обладающим технологией 180 нм, 90 нм, 65 нм. Выпускает "Микрон" в основном чипы для банковских карточек, паспортов и проездных билетов. По словам эксперта, здесь можно в теории производить процессоры уровня средины 2000-х годов, такие как Intel Celeron и AMD Athlon 64, но не более. Чтобы создавать что-то мощнее, компании необходимо перейти с 200-мм на 300-мм пластины, а соответствующее оборудование обойдется в разы дороже.

"На "Микроне" теоретически можно производить что-то уровня Intel Celeron/AMD Athlon 64 (техпроцесс 90 нм, середина 2000-х). Чтобы двигаться дальше, нужен завод на 300 мм, а его в полностью функциональном состоянии нет", — рассуждает специалист.

"За железным занавесом" можно делать только что-то вроде 80286 процессоров за огромные деньги, не более того. Я думаю, глобализация потому и происходит, что в одиночку выше определенного технологического предела продвинуться невозможно – ни одна страна не потянет, только всем миром. Будем ли мы частью этого мира – это отдельный вопрос", — подытожил Шамирян.

Ранее писали, что Россия планирует производить собственные микрочипы в 2025 году. В Зеленоградском нанотехнологическом центре уже начали разрабатывать оборудование для печати полупроводников.