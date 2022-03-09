В России собираются производить собственные микрочипы в 2025 году: что известно

Минторг РФ определил производителей, однако без китайского оборудования и специфических технологий россиянам все равно не обойтись.

В России решили запустить литографические машины для печати собственных чипов. Об этом инженер с ником Psychosynthesis написал на портале Хабр.

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Как пишут местные СМИ, в Зеленоградском нанотехнологическом центре под Москвой начали разрабатывать оборудование для фотолитографии — технологии получения рисунка на поверхности материала (подложки), который используется для печати полупроводниковых чипов. В 2021 году Минпромторг РФ провел два конкурса на создание установок, один из них предусматривавает разработку аппарата с топологией до 350 нм, а второй — до 130 нм. Серийное производство планируют запустить только в конце 2026 года.

После введения международных экономических санкций оказалось, что Россия не может самостоятельно производить современные чипы, в том числе свои процессоры "Байкалы" и "Эльбрусы". Автор отметил, что "Эльбрус-4С" некоторое время выпускали в Зеленограде под Москвой по 65-нанометровому техническому процессу, однако новые модели под 28-нм процесс заказывали у известной тайваньской компании TSMC, которая полностью отказалась обслуживать РФ.

Россияне возлагают надежды на компанию Shanghai Micro Electronic Equipment (SMIC) из Китая, однако и у нее пока нет оборудования для обеспечения некоторых технологических процессов, в том числе литографов. Впрочем, она обещает в 2023 году выпустить собственные литографы для 28-нм техпроцесса. Сейчас же компания предлагает степперы для 90 нм — литографические установки, использующиеся при изготовлении полупроводниковых интегральных схем.

По мнению инженера, Россия уже сейчас может начать налаживать печать микроэлектроники для каких-то срочных задач на китайском оборудовании. Если в стране за два года построят фабрики с литографами SMIC, то уже к 2025 году смогут выпускать чипы по 28-нм техпроцессу, что смягчит технологическую катастрофу.

Главная проблема заключается в том, что передовые микрочипы оснащаются настолько маленькими элементами, что печать рисунка нужного размера на подложку практически невозможна при помощи традиционных источников света из-за дифракционного предела — это научный термин, подразумевающий минимальное значение размера светового пятна, которое можно получить при фокусировании электромагнитного излучения.

Как отметил инженер, самые продвинутые производители используют EUV-фотолитографию, позволяющую печатать чипы при помощи глубокого ультрафиолета. Технология требует специальных лазеров с длиной волны, приближенной к рентгеновскому спектру, а для этого нужна специальная оптика и другие компоненты со специфическими характеристиками. В России пока нет ни своих коммерческих лазеров, что уж говорить о готовых литографах.

Согласно открытым данным "Википедии", в РФ есть всего две фабрики, способные производить чипы по технологическим процессам ниже 90 нм. Одна из них, Crocus Nano Electronics, может делать только память MRAM, вторая — "Микрон", купившая литограф PAS 5500/1150C от ASML несколько лет назад. По подсчетам Psychosynthesis, вместе они могут в лучшем случае выпускать до 7 тыс. кремниевых пластин в месяц, в то время, как один литограф Fab-15 у TSMC может обеспечить до 100 тыс.

Ранее писали, что российские компании остались без поставок чипов после того, как производители попали под международные санкции. Речь идет о "Байкал Электроникс", МЦСТ, НТЦ "Модуль" и МТЦ "Элвис", специализирующихся на выпуске процессоров. Компании обязаны согласовывать торговые сделки любого рода с Минторгом США, которое может блокировать их.

В феврале стало известно, что Россия может лишиться электроники из-за новых санкций. По словам экспертов, страна очень зависима от импортных технологий, которые используются для производства компьютеров, битовых приборов и машин.