У Росії збираються виробляти власні мікрочипи у 2025: що відомо

Мінторг РФ визначило виробників, проте без китайського обладнання та специфічних технологій росіянам все одно не обійтися.

У Росії вирішили запустити літографічні машини для друку власних чипів. Про це інженер з ніком Psychosynthesis написав на порталі Хабр.

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Як пишуть місцеві ЗМІ, у Зеленоградському нанотехнологічному центрі під Москвою почали розробляти обладнання для фотолітографії – технології отримання малюнка на поверхні матеріалу (підкладки), що використовується для друку напівпровідникових чипів. В 2021 Мінпромторг РФ провело два конкурси на створення установок, один з них передбачає розробку апарату з топологією до 350 нм, а другий — до 130 нм. Серійне виробництво планують запустити лише наприкінці 2026 року.

Після запровадження міжнародних економічних санкцій виявилося, що Росія може самостійно виробляти сучасні чипи, зокрема свої процесори "Байкали" та "Ельбруси". Автор зазначив, що "Ельбрус-4С" деякий час випускали в Зеленограді під Москвою за 65-нанометровим технічним процесом, проте нові моделі під 28-нм процес замовляли у відомої тайванської компанії TSMC, яка повністю відмовилася обслуговувати РФ.

Росіяни покладають надії на компанію Shanghai Micro Electronic Equipment (SMIC) з Китаю, однак поки що немає обладнання для забезпечення деяких технологічних процесів, зокрема літографів. Втім, вона обіцяє 2023 року випустити власні літографи для 28-нм техпроцесу. Наразі компанія пропонує степери для 90 нм — літографічні установки, що використовуються при виготовленні напівпровідникових інтегральних схем.

На думку інженера, Росія вже зараз може почати налагоджувати друк мікроелектроніки для термінових завдань на китайському обладнанні. Якщо в країні за два роки збудують фабрики з літографами SMIC, то вже до 2025 року зможуть випускати чипи за 28-нм техпроцесом, що пом'якшить технологічну катастрофу.

Головна проблема полягає в тому, що передові мікрочипи оснащуються настільки маленькими елементами, що друк малюнка потрібного розміру на підкладку практично неможливий за допомогою традиційних джерел світла через дифракційну межу — це науковий термін, що передбачає мінімальне значення розміру світлової плями, яке можна отримати при фокусуванні електромагнітного випромінювання

Як зазначив інженер, найпросунутіші виробники використовують EUV-фотолітографію, що дозволяє друкувати чипи за допомогою глибокого ультрафіолету. Технологія вимагає спеціальних лазерів із довжиною хвилі, наближеної до рентгенівського спектру, а для цього потрібна спеціальна оптика та інші компоненти зі специфічними характеристиками. У Росії поки немає ні своїх комерційних лазерів, що вже говорити про готові літографи.

Згідно з відкритими даними "Вікіпедії", в РФ є всього дві фабрики, здатні виробляти чипи з технологічних процесів нижче 90 нм. Одна з них, Crocus Nano Electronics, може робити лише пам'ять MRAM, друга — "Мікрон", що купила літограф PAS 5500/1150C від ASML кілька років тому. За підрахунками Psychosynthesis, вони можуть у кращому разі випускати до 7 тис. кремнієвих пластин на місяць, тоді як один літограф Fab-15 у TSMC може забезпечити до 100 тис.

Раніше писали, що російські компанії залишилися без постачання чипів після того, як виробники потрапили під міжнародні санкції. Йдеться про "Байкал Електронікс", МЦСТ, НТЦ "Модуль" та МТЦ "Елвіс", що спеціалізуються на випуску процесорів. Підприємства повинні узгоджувати торгові угоди будь-якого роду з Мінторгом США, яке може блокувати їх.

У лютому стало відомо, що Росія може втратити електроніку через нові санкції. За словами експертів, країна дуже залежить від імпортних технологій, що використовуються для виробництва комп'ютерів, побутових приладів та машин.