Технокатастрофа на носі: Росія може втратити електроніку через нові санкції

РФ дуже залежить від імпортних технологій, а тому ризикує опинитися без побутових приладів, комп'ютерів і комплектуючих для машинобудування.

Нові санкції проти Росії можуть спричинити дефіцит електроніки та спричинити катастрофу в технологічному секторі. Про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

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У РФ експерти усвідомлюють, що визнання Володимиром Путіним "Л/ДНР" викличе нову хвилю антиросійських санкцій із боку західних країн. Наразі достовірно невідомо, яких саме заходів планують вжити лідери ЄС і США, проте найжорсткіші наслідки чекають саме на технологічну галузь: обмеження на постачання електроніки, комплектуючих і програмного забезпечення. Учасники ринку, джерела в уряді РФ і експерти вважають потенційний ефект від запровадження нових санкцій "катастрофічним".

Одне з джерел заявило ЗМІ, що найгіршим варіантом стане введення двоступінчастих санкцій, згідно з якими РФ не зможе отримувати продукцію американських компаній, наприклад Nvidia й Intel, а також обладнання, виготовлене за американськими технологіями. Замінити їх поки що нема чим, тому єдиний вихід — шукати нові канали доставки.

Обмеження можуть вплинути і на випуск російських процесорів — "Байкал" і "Ельбрус", адже їх виробляють на Тайвані. Один із найбільших виробників, TSMC, застосовує саме американські технології, а тому не зможе постачати свої мікросхеми до Росії.

За словами джерела, близького до Мінпромторгу, підприємства з виробництва побутової техніки й електроніки в РФ також можуть припинити свою роботу через санкції. Будь-яка електроніка, вироблена за техпроцесом 150 нм і менше, містить компоненти з американською інтелектуальною власністю. Наприклад, у Росії збирають телевізори Samsung і LG, різні пристрої Xiaomi, DEXP, Supra. LG, Indesit, холодильники Bosch і Siemens.

Як розповів директор асоціації "Консорціум "Базис" Арсеній Брикін, найсильніше залежить від зарубіжних технологій мікроелектроніка, адже навіть випуск комплектуючих у Росії на 95% будується на імпортних матеріалах: пластинах, фоторезистах, особливо чистих речовинах, об'ємних, дисперсних матеріалах, напів провідниках. Останні в основному купують у Китаї чи Європі.

Керівник Асоціації російських розробників і виробників електроніки Іван Покровський зазначив, що санкції стануть важким ударом для автомобільної промисловості та машинобудування. Росія виробляє для машин мало електронних компонентів, які мають міжнародну сертифікацію. Як підрахував директор Консорціуму автомобільних електронних приладів і телематики Дмитро Корначов, підприємствам знадобиться близько року, щоб налагодити нові канали постачання та випуск необхідних деталей.

Програмний директор Російської ради з міжнародних справ Іван Тимофєєв упевнений, що ситуація в будь-якому разі призведе до нових санкцій, проте багато залежить від ситуації. Якщо після визнання "Л/ДНР" піде військова операція за участю російських військ, то Конгрес США з високою ймовірністю ухвалить один із законопроєктів, що передбачають суворі обмеження. Якщо ж такого не станеться, то санкції, найімовірніше, стосуватимуться лише посадових осіб.

Експерт Московського центру Карнегі Олександр Габуєв припустив, що в разі вторгнення росіян на територію України США та ЄС оперативно узгодять великий пакет санкцій, який спричинить стрибок інфляції й інші тяжкі наслідки.

"Нас чекає нова залізна завіса і в політиці, і в економіці", — підкреслив експерт.

Раніше писали, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "Л/ДНР". Він також зажадав від української влади припинення бойових дій.

Писали також, що Євросоюз поки що не вирішив, як санкції введуть проти РФ через визнання "ДНР" і "ЛНР". Країни Балтії виступили за негайне запровадження обмежень, проте інші учасники не можуть визначитись.