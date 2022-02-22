Техно-катастрофа на носу: Россия может лишиться электроники из-за новых санкций

РФ очень зависит от импортных технологий, а потому рискует оказаться без бытовых приборов, компьютеров и комплектующих для машиностроения.

Новые санкции против России могут вызвать дефицит электроники и вызвать катастрофу в технологическом секторе. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

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В РФ эксперты осознают, что признание Владимиром Путины "Л/ДНР" вызовет новую волну антироссийских санкций со стороны западных стран. Пока достоверно неизвестно, какие именно меры планируют предпринять лидеры ЕС и США, однако самые жесткие последствия ждут именно технологическую отрасль: ограничения на поставку электроники, комплектующих и программного обеспечения. Участники рынка, источники в правительстве РФ и эксперты считают потенциальный эффект от введения новых санкций "катастрофическим".

Один из источников заявил СМИ, что худшим вариантом станет введение двухступенчатых санкций, согласно которым РФ не сможет получать продукцию американских компаний, к примеру Nvidia и Intel, а также оборудование, изготовленное по американским технологиям. Заменить их пока нечем, поэтому единственный выход — искать новые каналы доставки.

Ограничения могут повлиять и на выпуск российских процессоров — "Байкал" и "Эльбрус", ведь их производят на Тайване. Один из крупнейших производителей, TSMC, применяет именно американские технологии, а потому не сможет поставлять свои микросхемы в Россию.

По словам источника, близкого к Минпромторгу, предприятия по производству бытовой техники и электроники в РФ также могут прекратить свою работу из-за санкций. Любая электроника, произведенная по техпроцессу 150 нм и меньше, "содержит компоненты с американской интеллектуальной собственностью". Например, в России собирают телевизоры Samsung и LG, различные устройства Xiaomi, DEXP, Supra. LG, Indesit, холодильники Bosch и Siemens.

Как рассказал директор ассоциации "Консорциум "Базис" Арсений Брыкин, сильнее всего зависит от зарубежных технологий микроэлектроника, ведь даже выпуск комплектующих в России на 95% строится на импортных материалах: пластинах, фоторезистах, особо чистых веществах, объемных, дисперсных материалах, полупроводниках. Последние в основном покупают в Китае или Европе.

Руководитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что санкции станут тяжелым ударом для автомобильной промышленности и машиностроения. Россия производит для машин мало электронных компонентов, имеющих международную сертификацию. Как подсчитал директор Консорциума автомобильных электронных приборов и телематики Дмитрий Корначев, предприятиям понадобится около года, чтобы наладить новые каналы поставок и выпуск необходимых деталей.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев уверен, что ситуация в любом случае приведет к новым санкциям, однако многое зависит от обстановки. Если после признания "Л/ДНР" последует военная операция с участием российских войск, то Конгресс США с высокой вероятность примет один из законопроектов, предусматривающих строгие ограничения. Если же такого не произойдет, то санкции, скорее всего, коснутся только должностных лиц.

Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев предположил, что в случае вторжения россиян на территорию Украины, США и ЕС оперативно согласуют крупный пакет санкций, который вызовет скачок инфляции и другие тяжелые последствия.

"Нас ждет новый железный занавес и в политике, и в экономике",— подчеркнул эксперт.

Ранее писали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости "Л/ДНР". Он также потребовал от украинских властей прекращения боевых действий.

Писали также, что Евросоюз пока не решил, как санкции введут против РФ из-за признания "ДНР" и "ЛНР". Страны Балтии выступили за незамедлительное введение ограничений, однако другие участники не могут определиться.