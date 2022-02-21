В ЕС еще не решили, какие санкции введут против России в случае признания "ДНР" и "ЛНР"

Страны Балтии считают, что строгие санкции против России должны быть введены немедленно, но другие члены ЕС еще не определились.

Некоторые европейские лидеры призывают ввести против России санкции в случае признания "ДНР" и "ЛНР", однако страны ЕС еще не договорились о том, какими будут ограничения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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"По словам дипломатов и чиновников, страны (ЕС – ред.) еще не договорились о том, какие санкции будут введены при таких обстоятельствах", — пишет агентство.

Отмечается, что министры стран Балтии призывают к немедленному введению санкций против России.

"Да, я действительно считаю, что время пришло", — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Если мы будем ждать очень конкретного триггера, Россия сделает все, чтобы не дать его, одновременно разжигая напряженность на востоке Украины", — заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В то же время МИД Эстонии в Twitter называет признание самопровозглашенных республик "грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины" и отмечает, что ЕС должен ввести в таком случае строгие санкции против РФ.

"Если Россия примет решение о признании так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик, это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации!", — говорится в сообщении МИД Эстонии.

[ + – ] Твит МИД Эстонии

Напомним, сегодня главари "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать их "независимость". В ходе обращения боевики попросили президента РФ также начать "сотрудничество в сфере обороны".

В России прошло заседание Совбеза, целью которого, по словам Путина, являлось "определить шаги по Донбассу", а именно рассмотреть просьбы Госдумы РФ и "властей" оккупированных ОРДЛО признать независимость "Л/ДНР".

Глава МВД России призвал Путина признать "Л/ДНР" в их "исторических границах".

Президент РФ Владимир Путин сказал, что решение о признании "ДНР" и "ЛНР" будет принято сегодня.

В то же время фондовый рынок РФ обвалился в ожидании решения Путина по признанию "ДНР" и "ЛНР".