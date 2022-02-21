"Сегодня решим": Путин сказал, когда рассмотрит вопрос о независимости "Л/ДНР" (видео)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил 2008-й год, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что Россия "никогда ничего не делала плохого" Украине.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заслушал членов Совета безопасности РФ о признания независимости террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и пообещал принять окончательное решение. Об этом он сообщил по итогам заседания Совбеза РФ, которое транслировали в YouTube.

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"Я ваше мнение услышал, решение (по признанию "ЛДНР" — ред.) будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал он.

После этого высказывания Путина трансляция заседания Совбеза прекратилась.

Признание независимости "Л/ДНР" поддержали замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а также спикеры Совета федераций и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Медведев во время выступления вспомнил 2008-й год, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Матвиенко объяснила необходимость признания террористических организаций "моральным долгом" РФ. По ее словам, Россия "никогда ничего не делала плохого" Украине.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает необходимым признать независимость "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. "Обязательным" признание республик назвал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал такой шаг защитой РФ людей, которые живут в ОРДЛО. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за обращение к США и признавать "ЛНР" и "ДНР", если "не будет никаких подвижек".

В заседании Совбеза участвовали министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

[ + – ] Шойгу считает, что Украина может создать ядерное оружие Фото: РИА Новости

Отметим, что Шойгу заявлял о наличии у Украины возможностей по созданию ядерного оружия, которые превосходят Северную Корею и Иран.

Напомним, что 21 февраля главари оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили власти России признать независимость двух "республик".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал 21 января возможность признания Россией независимости "Л/ДНР". Тогда он говорил, что ситуация сейчас "весьма слишком напряженная и делать шаги, которые могут ее усугубить, не стоит".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о возможности признания "Л/ДНР". По этому вопросу он хочет договариваться с Путиным. "Поделимся последним куском хлеба со страдальцами на Донбассе", – говорил он.