"Ситуация напряженная": у Путина раскритиковали предложение признать "Л/ДНР"

Песков заявил, что депутатам Госдумы не стоит "зарабатывать политические очки на такой тонкой материи".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проект обращения Госдумы к главе государства Владимиру Путину с просьбой признать "Л/ДНР", заявил, что ситуация на данный момент слишком напряженная и делать шаги, которые могут ее усугубить, не стоит. Представителя российского лидера процитировал телеграм-канал журналистского пула Кремля "Пул N3".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Песков отметил, что проект обращения еще не принят и должен пройти рассмотрение в Госдуме, прежде чем Кремль сможет как-то отреагировать на эту инициативу. В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что ситуация "настолько напряженная, настолько чувствительная" и сейчас "очень важно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности".

Также представитель Кремля заявил, что авторам этого проекта не стоит пытаться "зарабатывать политические очки на такой тонкой материи, о которой мы говорим".

[ + – ] Заявление Пескова

Напомним, 19 января партия КПРФ зарегистрировала в Госдуме проект обращения к Путину с просьбой признать независимость оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Тогда Песков сообщил, что в Кремле не знают об инициативе депутатов.

21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе в парламенте пройдут консультации на уровне глав фракций по поводу обращения. При этом политик добавил, что российским властям необходимо искать "решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что РФ раздает свои паспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с целью создать повод для вторжения видом "защиты российских граждан".