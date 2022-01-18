Россия использует паспортизацию на Донбассе для вторжения в Украину, — Зеленский

Активная выдача российсикх паспортов в ОРДЛО проводится для эскалации конфликта под видом "защиты российских граждан".

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США, которая состоялась 17 декабря в Киеве, заявил о том, что Российская Федерация продолжает раздавать паспорта гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам украинского лидера, Россия активно проводит паспортизацию на Востоке страны с целью создать повод для эскалации конфликта под видом "защиты российских граждан".

В связи с этим Зеленский заявил о необходимости создания превентивного пакета санкций против России, чтобы эффективно противостоять ее агрессивным действиям.

Во время разговора глава государства отметил поддержку со стороны Запада в "столь сложное время" для Украины и поблагодарил Конгресс США за солидарность с украинским народом в условиях новых вызовов области безопасности.

В свою очередь конгрессмены выразили единодушную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразили убеждение в том, что Украина имеет полное и бесспорное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс и обеспечивать собственную безопасность.

Ранее сообщалось, что по инициативе российского президента Владимира Путина на временно оккупированной территории Донбасса Россия упростила процедуру получения паспорта РФ для более чем 20 категорий граждан. В число этих категорий могут входить граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, проживающие в ОРДЛО.

В начале декабря прошлого года лидер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил о том, что все граждане, проживающие на неподконтрольной Украине территории получат российские паспорта.