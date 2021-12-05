Все жители самопровозглашенной "ДНР" получат российское гражданство, — Пушилин

"Количество (получивших паспорта) перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен", — заявил лидер "ДНР".

Лидер так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил о том, что все жители неподконтрольных Украине территорий получат российское гражданство. Об этом стало известно в ходе встречи Пушилина с журналистами в Москве.

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"Количество (получивших паспорта) перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен", — сказал Пушилин.

Напомним, в указе президента России Владимира Путина "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке" от 2019 года говорится об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Согласно тексту документа, срок получения гражданства не должен превышать более трех месяцев. По словам Путина, на этот шаг он пошел исключительно "из гуманитарных соображений".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что указ Путина фактически закрепляет за Россией положение государства-оккупанта. В то же время Зеленский считает, что те украинцы которые проживают на оккупированных территориях, могут получить российский паспорт в случае, если этого будет требовать обеспечение их безопасности.

По словам главы представительства международной гуманитарной организации Geneva Call в Украине Варвары Пахоменко, на оккупированных территориях проживают около 2,5 млн укранцев, которые потенциально могут получить российские паспорта.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что тем украинцам, которые участвовали в выборах в Госдуму этой осенью, лучше уехать в Россию. По его словам, каждый случай участия в выборах нужно расследовать отдельно, для того чтобы выяснить, стал ли человек "жертвой обстоятельств" или нет.