Зеленский считает, что жители ОРДЛО и Крыма могут получать паспорта РФ и голосовать на "выборах"

На подобные меры, заверяют у президента, люди могут пойти ради ощущения безопасности. А после деоккупации людям предлагают "достать из матраса" украинские паспорта.

Украина будет расценивать результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО юридически ничтожными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По его словам, люди на оккупированных Россией территориях могут участвовать в выборах в Госдуму РФ при условии, если "им надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя".

Однако, как отметил пресс-секретарь президента, на международном и юридическом уровнях результаты выборов в Крыму и ОРДЛО не имеют никакого значения.

Сергей Никифоров отметил, что у президента Владимира Зеленского следующая позиция — жители неподконтрольных Украине территорий могут идти на голосование ради своей безопасности.

"Он (Владимир Зеленский — ред.) говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт — пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал — пусть голосует", — продолжил пресс-секретарь главы государства.

Подытоживая, Сергей Никифоров добавил, что после деоккупации граждане вернут себе украинские паспорта — "просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут".

Тайм-код в видеоролике с 3:07.

[ + – ] Сергей Никифоров про паспорта РФ и выборы в ОРДЛО

Ранее Фокус в своей статье разбирался, зачем жителям ОРДЛО разрешили голосовать на российских выборах.

Также Фокус рассказывал, что Рада хочет лишать украинского гражданства за получение паспорта РФ. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому добровольно получившие паспорт Российской Федерации, будут автоматически лишаться украинского гражданства.