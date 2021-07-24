Нардепы хотят лишать украинского гражданства за получение российского паспорта

На текущий момент неизвестно, что парламентарии предлагают делать с жителями Крыма и ОРДЛО, которые были вынуждены получить паспорта РФ.

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №5822, в случае принятия которого украинцы, добровольно получившие паспорт Российской Федерации, будут автоматически лишаться гражданства Украины. Об этом стало известно из сайта Верховной Рады.

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На текущий момент текст законопроекта не опубликован на парламентском портале, потому непонятно что предлагается делать в отношении, например, жителей временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, которые были вынуждены получить паспорта РФ.

По состоянию на 23 июля документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта являются нардепы Оксана Савчук (внефракционная), Наталья Пипа ("Голос") и Николай Княжицкий ("Европейская солидарность").

Отметим, в феврале СНБО поручил Кабмину разработать законопроект, запрещающий двойное гражданство чиновников. Документ планировали проработать в течение двух месяцев.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5506, согласно которому коренными народами Украины считаются украинцы, крымские татары, караимы и крымчаки. Русские в этот перечень не попали.