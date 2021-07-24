Нардепы хотят лишать украинского гражданства за получение российского паспорта
На текущий момент неизвестно, что парламентарии предлагают делать с жителями Крыма и ОРДЛО, которые были вынуждены получить паспорта РФ.
Народные депутаты зарегистрировали законопроект №5822, в случае принятия которого украинцы, добровольно получившие паспорт Российской Федерации, будут автоматически лишаться гражданства Украины. Об этом стало известно из сайта Верховной Рады.
На текущий момент текст законопроекта не опубликован на парламентском портале, потому непонятно что предлагается делать в отношении, например, жителей временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, которые были вынуждены получить паспорта РФ.
По состоянию на 23 июля документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.
Инициаторами законопроекта являются нардепы Оксана Савчук (внефракционная), Наталья Пипа ("Голос") и Николай Княжицкий ("Европейская солидарность").
Отметим, в феврале СНБО поручил Кабмину разработать законопроект, запрещающий двойное гражданство чиновников. Документ планировали проработать в течение двух месяцев.
Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5506, согласно которому коренными народами Украины считаются украинцы, крымские татары, караимы и крымчаки. Русские в этот перечень не попали.