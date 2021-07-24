Нардепи хочуть позбавляти українського громадянства за отримання російського паспорта

На поточний момент невідомо, що парламентарії пропонують робити з жителями Криму та ОРДЛО, які були змушені отримати паспорти РФ.

Народні депутати зареєстрували законопроект №5822, у разі прийняття якого українці, які добровільно отримали паспорт Російської Федерації, будуть автоматично позбавлятися громадянства України. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

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На поточний момент текст законопроекту не опублікований на парламентському порталі, тому незрозуміло що пропонується робити в відношенні, наприклад, жителів тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, які були змушені отримати паспорти РФ.

Станом на 23 липня документ знаходиться на розгляді керівництва Верховної Ради.

Ініціаторами законопроекту є нардепи Оксана Савчук (позафракційна), Наталія Піпа ("Голос") і Микола Княжицький ("Європейська солідарність").

Відзначимо, в лютому РНБО доручила Кабміну розробити законопроект, що забороняє подвійне громадянство чиновників. Документ планували виробити протягом двох місяців.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №5506, згідно з яким корінними народами України вважаються українці, кримські татари, караїми та кримчаки. Росіяни до цього переліку не потрапили.