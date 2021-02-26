"Могут быть неприятности": Кабмин разработает законопроект о двойном гражданстве чиновников

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что соответствующий документ будет разработан в течение 2 месяцев.

На заседании СНБО 26 февраля 2021 года ведомство приняло решение поручить Кабмину создать законопроект, который должен будет регулировать вопрос двойного гражданства у депутатов и государственных чиновников. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по итогам заседания, которая транслировалась на Facebook-странице Офиса президента.

"Мы сегодня приняли решение, согласно которому в течение 2 месяцев Кабинет министров должен предложить законопроект, который позволит нам четко определять тех лиц, которые имеют двойное гражданство", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также посоветовал тем депутатам и чиновникам, у кого есть второе гражданство, в ближайшее время избавиться от него, "чтобы не навлекать на себя неприятности".

Данилов подчеркнул, что хоть Украина и движется в сторону цивилизованных стран, в которых двойное гражданство разрешено, но на текущий момент мы не можем позволить себе легализировать его, поскольку соседняя Россия может использовать это в своих целях.

"Если у человека есть желание быть народным депутатом, работать чиновником или министром, быть депутатом местного совета, мы должны знать, что это — гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство и перед вступлением в должность отказаться него и быть только гражданином Украины", — сказал Данилов.

Также, по словам секретаря СНБО, они понимают, что на оккупированных территориях люди вынуждены получать паспорта граждан РФ, однако Данилов выразил уверенность в том, что после деоккупации те от них откажутся.

Отметим, во время этого же заседания СНБО рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести персональные санкции против 10 военнослужащих, которые, по словам Данилова, "предали интересы Украины". В этот список попали и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко (ноябрь 2011 — январь 2014) с бывшим главой СБУ Александром Якименко (январь 2013 — февраль 2014).

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.