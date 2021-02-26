"Можуть бути неприємності": Кабмін розробить законопроект про подвійне громадянство чиновників

Секретар РНБО Олексій Данилов упевнений, що відповідний документ буде розроблений протягом 2 місяців.

На засіданні РНБО 26 лютого 2021 року відомство ухвалило рішення доручити Кабміну створити законопроект, який повинен буде регулювати питання подвійного громадянства у депутатів і державних чиновників. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов на прес-конференції за підсумками засідання, яка транслювалася на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Ми сьогодні ухвалили рішення, згідно з яким протягом 2 місяців Кабінет міністрів повинен запропонувати законопроект, який дозволить нам чітко визначати тих осіб, які мають подвійне громадянство", — сказав Данилов.

Секретар РНБО також порадив тим депутатам і чиновникам, у кого є друге громадянство, найближчим часом позбутися від нього, "щоб не накликати на себе неприємності".

Данилов підкреслив, що хоч Україна й рухається в бік цивілізованих країн, в яких подвійне громадянство дозволене, але на поточний момент ми не можемо дозволити собі легалізувати його, оскільки сусідня Росія може використовувати це в своїх цілях.

"Якщо у людини є бажання бути народним депутатом, працювати чиновником або міністром, бути депутатом місцевої ради, ми повинні знати, що це — громадянин України. Якщо у нього є інше громадянство, перед вступом на посаду він повинен відмовитися нього і бути тільки громадянином України", — сказав Данилов.

Також, за словами секретаря РНБО, вони розуміють, що на окупованих територіях люди змушені отримувати паспорти громадян РФ, проте Данилов висловив упевненість в тому, що після деокупації ті від них відмовляться.

Зазначимо, під час цього ж засідання РНБО рекомендувала президенту України Володимиру Зеленському ввести персональні санкції проти 10 військовослужбовців, які, за словами Данилова, "зрадили інтереси України". До цього списку потрапили й колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко (листопад 2011 — січень 2014 року) з колишнім главою СБУ Олександром Якименком (січень 2013 — лютий 2014 року).

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.