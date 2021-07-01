Без русских: Рада приняла законопроект "О коренных народах Украины"

К коренным народам в стране отнесли три группы, среди которых крымские татары. Государство обязуется защищать их от ассимиляции или выселения.

Народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект №5506 "О коренных народах Украины". Об этом сообщается на сайте ВР.

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За решения принять закон по сокращенной процедуре (без второго чтения) проголосовали 335 народных депутатов.

Законопроект определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.

Коренный народ Украины — это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, самоидентифицирует себя коренным народом Украины и составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государства за границами Украины.

Среди коренных народов Украины выделили:

крымских татар

караимов

крымчаков

Предусматривается, что такие народы будут иметь право на полное владение всеми правами человека, а также статутов и деклараций ООН. Документом выделяют именно эти три народа как коренные, так как они не имеют свои национальных государств. Другие народы такого статуса не получат.

Государство обязуется их защищать от:

лишения признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов

лишения культурных ценностей

выселение или принудительное переселения в любом виде

ассимилировать или насильно интегрировать в любой форме

разжигать или призывать к расовой, этничной или религиозной ненависти против коренных народов.

Напомним, 20 мая в Раде появился текст законопроекта Зеленского "О коренных народах Украины".

Народный депутат Рустем Умеров от фракции "Голос" написал колонку на Фокусе: "Крымский вопрос. Почему Украине нужен закон о коренных народах?".