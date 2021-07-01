Без русских: Рада приняла законопроект "О коренных народах Украины"
К коренным народам в стране отнесли три группы, среди которых крымские татары. Государство обязуется защищать их от ассимиляции или выселения.
Народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект №5506 "О коренных народах Украины". Об этом сообщается на сайте ВР.
За решения принять закон по сокращенной процедуре (без второго чтения) проголосовали 335 народных депутатов.
Законопроект определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.
Коренный народ Украины — это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, самоидентифицирует себя коренным народом Украины и составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государства за границами Украины.
Среди коренных народов Украины выделили:
- крымских татар
- караимов
- крымчаков
Предусматривается, что такие народы будут иметь право на полное владение всеми правами человека, а также статутов и деклараций ООН. Документом выделяют именно эти три народа как коренные, так как они не имеют свои национальных государств. Другие народы такого статуса не получат.
Государство обязуется их защищать от:
- лишения признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов
- лишения культурных ценностей
- выселение или принудительное переселения в любом виде
- ассимилировать или насильно интегрировать в любой форме
- разжигать или призывать к расовой, этничной или религиозной ненависти против коренных народов.
Напомним, 20 мая в Раде появился текст законопроекта Зеленского "О коренных народах Украины".
Народный депутат Рустем Умеров от фракции "Голос" написал колонку на Фокусе: "Крымский вопрос. Почему Украине нужен закон о коренных народах?".