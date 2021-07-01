Без росіян: Рада ухвалила законопроект "Про корінні народи України"
До корінних народів у країні належать три групи, серед яких кримські татари. Держава зобов'язується захищати їх від асиміляції або виселення.
Народні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроект №5506 "Про корінні народи України". Про це повідомляється на сайті ВР.
За рішення ухвалити закон за скороченою процедурою (без другого читання) проголосували 335 народних депутатів.
Законопроект визначає правовий статус корінних народів України і встановлює правові гарантії на повне володіння усіма правами людини й основоположними свободами.
Корінний народ України — це автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, а також має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоідентифікує себе корінним народом України і становить етнічну меншину в складі її населення і не має власної держави за межами України.
Серед корінних народів України виділили:
- кримських татар;
- караїмів;
- кримчаків.
Передбачається, що такі народи матимуть право на повне володіння усіма правами людини, а також статутів і декларацій ООН. Документом виділяють саме ці три народи як корінні, оскільки вони не мають своїх національних держав. Інші народи такого статусу не отримають.
Держава зобовʼязується їх захищати від:
- позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів;
- позбавлення культурних цінностей;
- виселення або примусового переселення в будь-якому вигляді;
- асимілювати або насильно інтегрувати в будь-якій формі;
- розпалювати або закликати до расової, етнічної або релігійної ненависті проти корінних народів.
Нагадаємо, 20 травня в Раді зʼявився текст законопроекту Зеленського "Про корінні народи України".
Народний депутат Рустем Умєров від фракції "Голос" написав колонку на Фокусі: "Кримське питання. Чому Україні потрібен закон про корінні народи?".