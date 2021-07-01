Без росіян: Рада ухвалила законопроект "Про корінні народи України"

До корінних народів у країні належать три групи, серед яких кримські татари. Держава зобов'язується захищати їх від асиміляції або виселення.

Народні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроект №5506 "Про корінні народи України". Про це повідомляється на сайті ВР.

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За рішення ухвалити закон за скороченою процедурою (без другого читання) проголосували 335 народних депутатів.

Законопроект визначає правовий статус корінних народів України і встановлює правові гарантії на повне володіння усіма правами людини й основоположними свободами.

Корінний народ України — це автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, а також має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоідентифікує себе корінним народом України і становить етнічну меншину в складі її населення і не має власної держави за межами України.

Серед корінних народів України виділили:

кримських татар;

караїмів;

кримчаків.

Передбачається, що такі народи матимуть право на повне володіння усіма правами людини, а також статутів і декларацій ООН. Документом виділяють саме ці три народи як корінні, оскільки вони не мають своїх національних держав. Інші народи такого статусу не отримають.

Держава зобовʼязується їх захищати від:

позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів;

позбавлення культурних цінностей;

виселення або примусового переселення в будь-якому вигляді;

асимілювати або насильно інтегрувати в будь-якій формі;

розпалювати або закликати до расової, етнічної або релігійної ненависті проти корінних народів.

Нагадаємо, 20 травня в Раді зʼявився текст законопроекту Зеленського "Про корінні народи України".

Народний депутат Рустем Умєров від фракції "Голос" написав колонку на Фокусі: "Кримське питання. Чому Україні потрібен закон про корінні народи?".