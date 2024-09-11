Страждають кримські татари: Ердоган закликав повернути Крим до складу України

Кримські татари мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині, наголосив президент Туреччини. Він підкреслив, що Анкара від початку була проти анексії півострова Росією.

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Офіційна Анкара підтримує територіальну цілісність України і повернення анексованого Криму до її складу є вимогою міжнародного права. Про це, як повідомляє агентство Anadolu, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", — сказав у своєму зверненні президент Туреччини.

Ердоган наголосив, що анексія півострова Російською Федерацією поглибила біль кримських татар, які 80 років тому вже пережили депортацію. Також Ердоган додав, що одним із пріоритетів зовнішньої політики його країни є гарантування безпеки та добробуту кримських татар та висловив своє задоволення правовими нормами, започаткованими українським урядом для зміцнення прав Криму та кримських татар. Турецькій лідер наголосив, що кримські татари мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

Також політик висловив задоволення тим, що після майже трирічного полону було звільнено заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла й сподівається на якнайшвидше звільнення усіх кримських татар.

На завершення виступу президент Туреччини висловив сподівання, що робота, що проводиться в межах Кримської платформи, внесе внесок у міжнародні зусилля "із забезпечення миру в Криму, в Україні та регіоні загалом".

Зазначимо, у середу, 11 вересня у Києві розпочався вже четвертий саміт Кримської платформи. Відомо, що на цю подію до України завітали президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, голова Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл, голова парламенту Молдови Ігор Гросу.

Нагадаємо, ще на першій платформі у 2022 році президент Туреччини заявляв, що за міжнародним правом Крим має бути повернутий Україні. Він наголошував, що Анкара не визнає анексію Криму, вважаючи цей крок незаконним.

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" і ексглава Меджлісу Мустафа Джемілєв розповідав, що перед цим глава Кремля Володимир Путін пропонував Ердогану відмовитися від участі в платформі в обмін на розширення потоку туристів і торгівлі. Проте лідер Туреччини відмовив йому.