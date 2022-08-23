"Кримська платформа", гучна заява Ердогана та санкції проти РФ: головні новини за 23 серпня

Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за минулий день і розповів, що сталося нового в Україні та світі.

У вівторок, 23 серпня, відбувся другий саміт "Кримська платформа", а Міністр оборони Словаччини анонсував передавання Україні 30 бойових машин піхоти. Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за 23 серпня.

Саміт "Кримська платформа"

В Україні розпочався другий саміт "Кримської платформи".

Через повномасштабну війну цьогоріч він проходить онлайн. Участь у ньому візьмуть представники приблизно 60 країн і міжнародних організацій: зокрема генсек НАТО Столтенберг і президент Польщі Дуда, який вранці особисто приїхав до Києва. З міркувань безпеки, українська влада напередодні не оприлюднила ані час початку заходу, ані точний список його учасників.

Словаччина передасть Україні машини піхоти

Словаччина відправить Україні 30 бойових машин піхоти, повідомив міністр оборони Ярослав Надь. За словами чиновника, передавання може відбутися вже в найближчі кілька тижнів. Замість відправлених в Україну БМП Словаччина отримає 15 танків Leopard 2A4 із боєприпасами та запчастинами до них.

ФРН передадуть Україні ППО Iris-T

Найближчими тижнями влада Німеччини поставить Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це під час пресконференції заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок. IRIS-T є на озброєнні 10 країн.

Швеція готує пакет допомоги для України

Глава уряду Швеції Магдалена Андерссон анонсувала підготовку "додаткового комплексного пакету" допомоги Україні.

"Ми повинні гарантувати продовження скоординованої реакції міжнародного співтовариства, щоб зупинити російську агресію і забезпечити відповідальність усіх відповідальних за російську агресію… Мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги стійкості України. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", — заявила Андерссон під час другого саміту Кримської платформи.

Ердоган зробив заяву щодо Криму

Президент Туреччини Ердоган заявив, що за міжнародним правом Крим має бути повернутий Україні. Глава держави заявив, що Анкара не визнає анексію Криму та вважає цей крок незаконним.

США готуються виділити Україні чергову допомогу

Як знак підтримки і на честь Дня Незалежності України США відправлять нашій країні позаплановий пакет військової допомоги, у розмірі $3 млрд. Очікується, що про пакет оголосять у середу, в день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме день своєї Незалежності.

Канада ввела нові санкції проти Росії

Канада продовжує підтримувати Україну. Країна запроваджує санкції проти 62 російських фізичних осіб. Також обмеження накладуть на організацію оборонного сектору.

У Донецьку завдали удару по "адміністрації" Пушиліна

Вдень у вівторок, 23 серпня, по центру тимчасово окупованого Донецька було завдано удару, зафіксовано пряме влучання в "адміністрацію" ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Масові обстріли Донецька

Так званий "мер" Донецька заявив кремлівським ЗМІ, що місто в останні місяці зазнає таких обстрілів, яких не було в останні 8 років.

В РФ відреагували на знесення у столиці Латвії пам'ятника "воїнам-визволителям"

У Ризі розпочався демонтаж пам'ятника радянським воїнам-визволителям Риги відповідно до рішення влади. Проти знесення об'єкту виступили 50 демонстрантів, частину з них затримала поліція.

Під Москвою поховали Дугіну

Кремль перетворив церемонію прощання із Дар'єю Дугіною на пропагандистське шоу, в процесі якого гості демонстрували свою вірність президенту РФ Володимиру Путіну та погрожували знищити Україну.

Головний ідеолог "російського світу" Олександр Дугін повідомив, що його дочка "загинула на фронті", захищаючи нібито простих росіян.