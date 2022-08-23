Пряме влучення: у Донецьку завдали удару по "адміністрації" Пушиліна (фото, відео)

Російські журналісти повідомили про пожежу в будівлі, де розташований офіс голови бойовиків "ДНР".

Вдень у вівторок, 23 серпня, по центру тимчасово окупованого Донецька завдано удару, зафіксовано пряме влучення в "адміністрацію" ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Про це повідомляє агентство ТАСС.

"У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушиліна внаслідок українського обстрілу", — повідомили журналісти з посиланням на "адміністрацію голови ДНР".

Також, за даними російських ЗМІ, у будівлі, де розташований офіс Пушиліна, почалася пожежа.

Фото: Twitter

Крім цього, у РФ повідомили про обстріл району торгового центру "Green plaza", зафіксовано попадання в багатоквартирний будинок, а також в готель "Централь". А ще, один із "прильотів" був неподалік Донецького національного технічного університету.

Місцева окупаційна влада повідомила, що внаслідок атаки є загиблий і поранені, і звинуватили у тому, що сталося, Збройні Сили України. Офіційно інформацію бойовиків про обстріл у ЗСУ не коментували.

Офіційних даних про стан Пушиліна наразі немає.

Нагадаємо, напередодні ватажок "ДНР" Пушилін запевнив, що заяви президента України Володимира Зеленського про неприпустимість проведення "трибуналу" над українськими військовополоненими у тимчасово окупованому Маріуполі не вплинуть на плани окупантів організувати "процес".

У липні цього року Пушилін заявив про необхідність окупувати більшу частину України.