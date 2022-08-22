Слова Зеленського не вплинуть на плани провести трибунал над бійцями "Азовсталі", — Пушилін

За словами ватажка бойовиків, окупанти підготували матеріали з 80 епізодів, у яких фігурують бійці "Азова".

Заяви президента України Володимира Зеленського про те, що переговори з РФ стануть неможливими в разі проведення "трибуналу" над військовополоненими, жодним чином не вплинуть на плани окупантів організувати "судилище" над захопленими українськими військовослужбовцями. Таку заяву зробив ватажок проросійських бойовиків ДНР Денис Пушилін.

За його словами, всі українські військовополонені, зокрема бійці полку спецпризначення Нацгвардії "Азов", постануть перед "трибуналом", який окупаційна адміністрація Донбасу проведе найближчим часом.

Пушилін стверджує, що заяви Володимира Зеленського не вплинуть на плани Кремля організувати "судилище" над захопленими військовослужбовцями.

"Варто з певним скепсисом ставитися до слів Зеленського, тому що він мав можливість вести переговори в мінському форматі та на інших дипломатичних майданчиках, щоб не допустити того, що відбувається зараз, і щоб одуматися та вгамувати тих "нацистів", коли було це ще можливо", — заявив ватажок бойовиків, коментуючи недавні слова президента України про неможливість проведення переговорів з РФ у разі, якщо організують "трибунал" над військовополоненими українцями.

За словами Пушиліна, слідчі для проведення "судилища" повністю підготували матеріали щодо 80 епізодів, у яких фігурують бійці полку "Азов". 23 солдати, як стверджує ватажок бойовиків, заарештовані й утримуються в інших місцях окремо від решти військовополонених.

"Тому на нас такі заяви Зеленського вплинути не можуть", — резюмував колаборант.

Нагадаємо, на початку серпня росЗМІ опублікували відео з будівлі Маріупольської філармонії, де окупанти хочуть проводити "трибунал" над українськими військовополоненими. Загарбники для свого "судилища" встановлюють спеціальні камери для "підсудних".

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підтвердив, що окупанти планують провести "трибунал" у будівлі Маріупольської філармонії, а "судилище" над військовополоненими готується до Дня Незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський попередив про неможливість проводити в майбутньому переговори з Росією в разі, якщо окупанти здійснять "трибунал" над українськими військовополоненими.