Слова Зеленского не повлияют на планы провести трибунал над бойцами "Азовстали", — Пушилин

По словам главаря боевиков, оккупанты подготовили материалы по 80 эпизодам, в которых фигурируют бойцы "Азова".

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с РФ станут невозможными в случае проведения "трибунала" над военнопленными, никак не повлияют на планы оккупантов организовать "судилище" над захваченными украинскими военнослужащими. Такое заявление сделал главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, все украинские военнопленные, в том числе бойцы полка спецназначения Нацгвардии "Азова", предстанут перед "трибуналом", который оккупационная администрация Донбасса проведет в ближайшее время.

Пушилин утверждает, что заявления Владимира Зеленского не повлияют на планы Кремля организовать "судилище" над захваченными военнослужащими.

"Стоит с определенным скепсисом относиться к словам Зеленского, потому что у него была возможность вести переговоры в минском формате и на других дипломатических площадках, чтобы не допустить того, что происходит сейчас, и чтобы одуматься и угомонить тех "нацистов", когда было это еще возможно", — заявил главарь боевиков, комментируя недавние слова президента Украины о невозможности проведения переговоров с РФ в случае, если будет организовать "трибунал" над военнопленными украинцами.

По словам Пушилина, следователи для проведения "судилища" полностью подготовили материалы по 80 эпизодам, в которых фигурируют бойцы полка "Азов". 23 солдата, как утверждает главарь боевиков, арестованы и содержатся в других местах отдельно от остальных военнопленных.

"Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут", — резюмировал коллаборант.

Напомним, в начале августа росСМИ опубликовали видео из здания Мариупольской филармонии, в которой оккупанты хотят проводить "трибунал" над украинскими военнопленными. Захватчики для своего "судилища" устанавливают специальные камеры для "подсудимых".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подтвердил, что оккупанты планируют провести "трибунал" в здании Мариупольской филармонии, а "судилище" над военнопленными готовится ко Дню Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о невозможности проводить в будущем переговоры с Россией в случае, если оккупанты осуществят "трибунал" над украинскими военнопленными.