Переговоры с РФ станут невозможными: Зеленский о "трибунале" над военнопленными (видео)

Украина не будет терпеть издевательств над героями и защитниками своей страны и Россия сама себя отрежет от любого диалога, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты устроят судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе, то это будет означать конец любым переговорам с Россией. Об этом глава государства заявил в своем обращении к украинцам.

По его словам, сейчас в СМИ есть много сообщений о подготовке декораций в Мариуполе для показательного "суда" над защитниками Украины, которые находятся в плену у россиян. Зеленский сказал, что реакция Украины будет понятной и Россия сама себя отрежет от любого диалога.

Владимир Зеленский добавил, что Украина не будет терпеть издевательств над героями и защитниками своей страны.

"Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", — заявил он.

"Суд" над украинскими защитниками: что известно

10 августа росСМИ показали, где будет проходить судилище над украинскими защитниками. Пропагандисты показали видео, снятое якобы в здании Мариупольской филармонии. Как утверждается, там оборудовали 4 камеры для подсудимых, сам "суд" пройдет в главном зале.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что оккупанты готовят "трибунал" в Мариуполе на День Независимости Украины. По его словам, во время судилища хотят обвинить украинских бойцов в разрушении города и убийствах мирных жителей.

19 августа в украинской разведке заявили, что россияне планируют ударить по месту "суда" над пленными в Мариуполе. Россияне рассматривают вариант точечного ракетного удара по филармонии, чтобы впоследствии обвинить в этом Украину.