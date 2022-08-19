Разведка подтверждает: россияне планируют ударить по месту "суда" над пленными в Мариуполе

Россияне рассматривают вариант точечного ракетного удара по филармонии, чтобы впоследствии обвинить в этом Украину.

Российские силы могут нанести ракетный удар по зданию камерной филармонии во временно оккупированном Мариуполе во время того, как там будет проводиться так называемый трибунал над украинскими военнопленными. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине", — говорится в заявлении ведомства.

ГУР напомнило, что "трибунал" над пленными защитниками завода "Азовсталь" российские силы планируют провести в День Независимости Украины, 24 августа. Для этого оккупанты в ускоренном режиме переоборудуют помещение филармонии — на сцене там монтируют железные клетки, в которых планируется содержать украинских бойцов. Также рядом с помещением возводятся несколько новых временных построек.

Также разведке известно, что для проведения "суда" оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и свозят представителей российских СМИ.

Напомним, ранее общественная инициатива "Правое дело" также сообщила, что российские силы могут попробовать нанести удар по филармонии при помощи "Точки-У" либо уничтожить здание во время "суда" при помощи взрывчатки.

Ранее Фокус подробно разбирался, как оккупанты планируют провести так называемый трибунал над украинскими защитниками в Мариуполе.