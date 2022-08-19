Розвідка підтверджує: росіяни планують ударити по місцю "суду" над полоненими в Маріуполі

Росіяни розглядають варіант точкового ракетного удару по філармонії, щоб згодом звинуватити у цьому Україну.

Російські сили можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії у тимчасово окупованому Маріуполі під час того, як там проводитиметься так званий трибунал над українськими військовополоненими. Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. У разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин в Україні", — йдеться у заяві відомства.

ГУР нагадала, що "трибунал" над полоненими захисниками заводу "Азовсталь" російські сили планують провести у День Незалежності України, 24 серпня. Для цього окупанти у прискореному режимі переобладнують приміщення філармонії — на сцені там монтують залізні клітки, в яких планується утримувати українських бійців. Також поряд із приміщенням зводяться кілька нових тимчасових споруд.

Також розвідці відомо, що для проведення суду окупанти готують спеціально навчених свідків і звозять представників російських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше громадська ініціатива "Права справа" також повідомила, що російські сили можуть спробувати завдати удару по філармонії за допомогою "Точки-У" або знищити будівлю під час "суду" за допомогою вибухівки.

Раніше Фокус докладно розбирався, як окупанти планують провести так званий трибунал над українськими захисниками у Маріуполі.