"Нова Оленівка": РФ готується підірвати місце "суду" над полоненими в Маріуполі, — "Права справа"

Російські війська планують завдати удару по філармонії за допомогою "Точки-У" або здійснити її підрив під час "процесу", стверджують у громадській ініціативі.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські спецслужби готуються підірвати будівлю місцевої філармонії під час так званого суду над бійцями полку "Азова" 24 серпня, в День Незалежності України. Однією з цілей росіян є шантаж родичів українських захисників. Такого висновку дійшов аналітичний відділ громадської ініціативи "Права справа", повідомляє її співголова Дмитро Снєгирьов.

За даними організації, російські сили планують або завдати удару по будівлі за допомогою оперативно-тактичного комплексу "Точка-У", який знаходиться на озброєнні як у РФ, так і в України, або зробити підрив будівлі, де пройде "суд". Відповідальність за атаку Росія хоче перевести на Київ.

У "Правій справі" стверджують, що РФ так спробує дискредитувати Україну, бійців "Азова", а також має намір шантажувати сім'ї захисників і "розкачати" цю тему всередині української держави та за кордоном.

Аналітики громадської ініціативи вважають, що росіяни спробують повторити сценарій, який був відпрацьований під час вибуху в колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де перебували полонені українські військові. В організації вважають, що за допомогою цієї провокації Росія хоче заблокувати постачання країнами Заходу установок HIMARS, MLRS MARS-II та іншої високоточної зброї Києву.

Довести нібито причетність України до можливого вибуху в будівлі суду окупанти планують, використовуючи заяву ексзаступника голови Служби безпеки України Віктора Ягуна, яку він зробив в ефірі каналу "Прямий". Колишній силовик стверджував, що нібито знає про пропозиції підірвати будівлю суду, щоб уникнути проведення трибуналу.

Також спецслужби РФ планують поширити дезінформацію щодо того, що Київ зацікавлений у вбивстві "азовців", оскільки "бояться оприлюднення полоненими інформації, яка може дискредитувати" владу України.

"Так, росіяни просуватимуть офіційну версію, що будівлю підірвала Україна, щоб змусити бійців "Азова" замовкнути", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупаційна влада готується провести "трибунал" на День незалежності України. Показовий процес на полонених українських військових покликаний показати уявну "перемогу" РФ над Україною.

Також ми писали про те, як триває підготовка до "трибуналу" в тимчасово окупованому Маріуполі.