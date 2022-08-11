Окупанти готують "трибунал" у Маріуполі на День Незалежності України, — мер

Росіяни, за словами Вадима Бойченка, під час судилища хочуть звинуватити українських бійців у руйнуванні міста й убивствах мирних мешканців.

Російські окупанти планують на День Незалежності України провести в Маріуполі аналог "Нюрнберзького трибуналу" над українськими військовополоненими. Про це під час брифінгу розповів мер портового міста Вадим Бойченко.

За його словами, судилище над українськими бійцями росіяни хочуть провести в будівлі Маріупольської камерної філармонії, де раніше відбувалися виключно культурні події.

У ході брифінгу Бойченко заявив, що у в'язницях на окупованих територіях зараз перебувають понад 10 тисяч громадян України, серед яких військовослужбовці, які потрапили в полон до ЗС РФ.

Важливо

Б'ють та вбивають. У яких умовах утримують полонених українців на окупованих територіях

"І вони хочуть на наше свято, День Незалежності, влаштувати свій шабаш у Маріуполі", — продовжив мер портового міста, хоча не виключив, що російські окупанти можуть провести свій "аналог" Нюрнберзького трибуналу в іншу дату.

Організацією судилища над українськими військовополоненими, за словами Бойченка, загарбники хочуть продемонструвати для пересічних росіян "перемогу над Україною", оскільки на фронті підрозділам ЗС РФ не вдалося досягти бажаного результату.

Як стверджує Бойченко, проведення "трибуналу" є воєнним злочином. Росія порушила домовленості з Міжнародним комітетом Червоного Хреста й ООН щодо захисників "Азовсталі", яких мали транспортувати в бік території, що підконтрольна Києву.

"Окупанти хочуть перемог для внутрішнього споживача РФ, щоб показати, що вони чогось досягають. І для внутрішнього споживача в Маріуполі... Вони хочуть звинуватити в тих руйнуваннях і вбивствах, які здійснила Росія, нібито здійснили героїчні хлопці, які захищали Маріуполь. Вони брешуть і підмінюють поняття в інформаційному просторі. Місто зруйнували та спалили, людей убили більше, ніж нацисти за два роки окупації, а кажуть, що це все зробили ЗСУ", — резюмував Бойченко під час брифінгу.

[ + – ] Окупанти можуть провести 24 серпня трибунал над військовополоненими в Маріуполі

Нагадаємо, голова проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін анонсував проведення в Маріуполі "трибуналу" над українськими військовополоненими. За його словами, перше судилище над громадянами України окупанти проведуть саме в захопленому портовому місті. РосЗМІ, зі свого боку, опублікували відео з маріупольської філармонії, де в межах підготовки до "трибуналу" встановлюють залізні клітини для підсудних.

Також повідомлялося, що один із українських військовополонених, який захищав завод "Азовсталь" у Маріуполі, помер у російському полоні.