Один із захисників "Азовсталі" помер у СІЗО: у "ДНР" придумали причину

Військовий був добровольцем із групи "Ведмеді". Терористи "ДНР" пояснили його смерть нібито вживанням наркотиків і ускладненням хронічних захворювань.

Один із українських військових із добровольчої групи "Ведмеді", який захищав завод "Азовсталь" у Маріуполі, помер у СІЗО на території так званої "ДНР". Про це повідомило агентство ТАРС із посиланням на джерело в "слідчих органах" терористичної організації.

Бойовики "ДНР" стверджують, що до здачі в полон в "Азовсталі" український доброволець нібито вживав наркотики. Це спровокувало ускладнення хронічних захворювань і призвело до смерті. Військовий був одним із десяти затриманих учасників групи "Ведмеді".

[ + – ] Російські ЗМІ додають до назви підрозділу "Ведмеді" абревіатуру "SS"

"Він помер у слідчому ізоляторі "ДНР" до закінчення розслідування кримінальної справи стосовно всіх обвинувачених і передачі їхньої справи в суд", — зазначив співрозмовник агентства.

Справу щодо загиблого "суд" закриє з нереабілітуючих підстав, "слідство" врахує та візьме до уваги його первинні свідчення за необхідності, уточнює російське ЗМІ.

Терористи "ДНР" звинувачують бійців підрозділу "Ведмеді" в сповіданні ідеології нацизму й інших людиноненависницьких ідей. Цього тижня 9 учасникам групи можуть оголосити вирок, сторона звинувачення просить засудити всіх до страти.

Російські ЗМІ додають до назви підрозділу абревіатуру "SS".

Мораторій на страту бойовики "ДНР" скасували на початку липня цього року. "Народна рада ДНР" вважає, що найвищий захід покарання стане стримувальним фактором скоєння особливо тяжких злочинів.

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Нагадаємо, що в самопроголошеній "ДНР" засудили до страти бійців "Азова" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколи "Фроста". Російські пропагандисти стверджували, що Нікітенко нібито їздив по Маріуполю та "стріляв по людях для сміху".

Посольство Росії у Великій Британії закликало страчувати полонених бійців полку "Азов", у відповідь на це британський депутат від Лейбористської партії Кріс Браянт просив вислати російських дипломатів.